Gerenlik koyu'nda üçüncü zafer: Halk direndi, yapılaşma ihalesi iptal edildi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:38

Güncelleme: 29.04.2025 - 17:38

Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan Gerenlik Koyu’nu yapılaşmaya açacak orman parkı ihalesi, halkın kararlı tepkisi sonrası evrak eksikliği gerekçesiyle iptal edildi. Kararı kutlayan yaşam savunucuları, "Bu iptal halkın sahiplenmesi sayesinde gerçekleşti" dedi.

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gelemiş (Patara) Mahallesi sınırlarında, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi içinde yer alan ve 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki Gerenlik Koyu’nu kapsayan orman parkı ihalesi, bugün Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecekti. Ancak yoğun kamuoyu baskısı ve yerel halkın protestoları sonrasında ihale, “evrak eksikliği” gerekçesiyle iptal edildi.

Evrensel’den Yusuf Yavuz’un haberine göre ihalenin iptal haberinin ardından Orman İşletme Müdürlüğü önünde toplanan yaşam savunucuları durumu şarkılarla ve sloganlarla kutladı. Çevre Kültür ve Koruma Derneği Başkanı, “İptal gerekçesi resmi olarak evrak eksikliği görünse de bu kararın arkasında halkın gösterdiği güçlü sahiplenme var,” diyerek toplumsal direnişe dikkat çekti.

KORUNAN ALANDA 1190 METREKARELİK YAPILAŞMA ÖNGÖRÜLÜYORDU

İptal edilen projeye göre Gerenlik Koyu ve çevresindeki yaklaşık 77 bin metrekarelik orman arazisi, 20 yıllığına kiraya verilerek “konaklamasız orman parkı” olarak düzenlenecekti. Proje kapsamında restoran, kafeterya, satış üniteleri, depo, ibadethane ve otopark gibi yapılarla toplamda 1190 metrekarelik bir yapılaşma öngörülüyordu. Ancak bölge, yapı yasağı olan hassas bir ekosisteme sahip olmasıyla biliniyor.

TEPKİLER VE EYLEMLER SONUCU İPTAL GELDİ

İhalenin yapılacağı gün Kaş Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde dövizlerle ihalenin iptal edilmesini talep etti. İhale süreci öncesinde iki şirketin yetkilileri binaya girmeye çalışırken, halk duruma tepki gösterdi ve polis müdahalesiyle bina girişine izin verildi.

Geçtiğimiz Cuma günü de tekne turizmcilerinin katılımıyla Gerenlik Koyu’nda düzenlenen eylemde, yapılaşma planına karşı çıkılmış ve ihale sürecinin durdurulması istenmişti.

BENZER GEREKÇEYLE DAHA ÖNCE DE İPTAL OLMUŞTU

Edinilen bilgiye göre, ihalenin iptal nedeni teklif sunan firmaların eksik evrak teslim etmesi. Aynı gerekçeyle daha önce 18 Ekim 2024’te Kaş Pınarbaşı Mahallesi’nde yapılmak istenen benzer bir orman parkı ihalesi de iptal edilmişti.

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ihalenin iptal edildiğini doğrularken, sürecin ayrıntılarına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.