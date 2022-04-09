'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtar hakkında göl arazisini işgalden işlem
Manisa'da, kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için sürekli demeç verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu’nun (51), 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürerek işgal ettiği tespit edildi.
Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' diye de bilinen Marmara Gölü, kuraklık nedeniyle geçen yıl ağustos ayında kurudu. 7 mahallede 2 bin yurttaşın geçimini sağladığı gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk ettiği gölün zemininde derin yarıklar oluştu, işgaller arttı. Bazı çiftçilerin usulsüz şekilde tarıma açtığı gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak traktörle sürüldü.
Göl alanında işgallerin tespiti için çalışma yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dron ile bölgeyi taradı. Manisa Valiliği, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce kuruyan alanları işgal ettikleri belirlenen 21 kişiye cezai yaptırım uygularken, 23 hayvan damı da yıkıldı. 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezası kesildi. Ceza kesilenler arasında Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu da yer aldı. Selvioğlu'nun göl arazini işgal ettiği tespit edildi.
Kuruyan gölün eski haline getirilmesi konusunda daha önce birçok kez demeç vererek, su basılması çağrısında bulunan Muhtar Selvioğlu hakkında, dün 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürüp işgal etmekten, Devlet Su İşleri ve Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği’ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu. Ayrıca muhtar hakkında başlatılan adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Video Haberler
- 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
- Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı
- Girgin: Kimin malını kime satıyorsunuz?
- 'Toplu taşımaya zam yapılıyor, çok yanlış'
- Denizli'de kaza: Yurt müdürü ile aşçı öldü
- Pazarda 'pahalı karpuz' dehşeti
- Fenerbahçe'deki seçimde korkutan anlar
- Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
- Virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
- Geri adım attı: 'Biz başkaları değiliz'
En Çok Okunan Haberler
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- 'Kim yoksulluk yok diyorsa akşam pazarına gitsin'
- Haliç derbisinde kazanan Karagümrük!
- Tencere alana Bodrum'da arsa: 1995'ten beri bekliyor
- İran'da 'nükleer' açıklaması: Araştırmalar hızlandı
- CHP'den Kahramanmaraş Valiliği’ne sert tepki
- Netflix'e rakip geliyor: İki yayın devi bir araya geldi
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Meteoroloji'den fırtına uyarısı
- Tekirdağ’da 'indirim izdihamı'