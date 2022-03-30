'Türkiye kuraklık tehlikesinin bulunduğu 100 ülkeden biri'
Küresel ısınmanın beraberinde getirdiği kuraklık riski devam ediyor. Konuya ilişkin Doç. Dr. Emre Evlice, "Kuraklık endişesinin bir yılda ortadan kalkması mümkün değil" dedi.
Doç. Dr. Emre Evlice, bir yıllık yağış ile yer altı sularının belli bir seviyenin üstüne çıkmasının mümkün olmadığını ve kuraklık riskinin devam ettiğini söyledi.
Türkiye genelinde kış aylarında yağan bol kar ve barajlarda su seviyesinin yükselmesi çiftçilere umut oldu. Ancak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Evlice barajlar dolsa da kuraklık riskinin sürdüğüne dikkat çekti.
'TÜRKİYE KURAKLIK TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU 100 ÜLKEDEN BİRİ'
Doç. Dr. Emre Evlice, artan yağışların sadece bu yaz su sıkıntısının daha az yaşanmasını sağlayacağını dile getirerek, “Kuraklık endişesinin bir yılda ortadan kalkması mümkün değil. Türkiye küresel ölçekte de kuraklık riskinin en büyük yaşandığı ya da önümüzdeki süreçte kuraklık tehlikesinin en fazla bulunduğu 100 ülkeden biri olarak görünüyor. Bu nedenle bir yıllık bir süreç sadece bizim bu yıl barajlarımızın daha fazla dolmasını ya da bu yaz su sıkıntısının daha az yaşanmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
'ÖNLEMLER ALINMALI'
Doç. Dr. Emre Evlice, çiftçiler için çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirterek, “Bir yıllık yağış sonucunda kuraklık ortadan kalktı demek mümkün değil. Bunu uzun süreli yağışlar sonucunda öngörebiliriz. Ama bu sene yaşadığımız uç bir durum, küresel ısınmanın devamında kendi adıma böyle bir durum beklemiyorum. İlerleyen süreçlerde bu sene her ne kadar soğuk geçse de önümüzdeki sene çok daha ılıman geçen bir kışla karşılaşmayacağımızın garantisi yok. Bir yıllık yağış ile yer altı sularının belli bir seviyenin üstüne çıkması mümkün değil. Özellikle bununla ilgi gerek karar merci gerek çiftçiler noktasında çeşitli önlemler alınması gerekiyor. Kuraklık sorunun daha fazla olduğu noktalarda fazla su isteyen bitkileri yetiştirmememiz gerekiyor” dedi.
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