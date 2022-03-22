Kuraklık uyarısı: Karadeniz'de fındık ve çay bitecek, Uludağ'da kayak yapamayacaksınız

22 Mart 2022 Salı, 12:40

Sinop Üniversitesi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla "Suyun Önemi ve Küresel İklimin Su Kaynaklarımıza Etkileri" başlıklı panel düzenlendi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Sinop Kültür Merkezi'ndeki panelde yaptığı konuşmada, dünyanın çok ciddi bir su kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

"KARADENİZ AZ ETKİLENİYOR FAKAT..."

Su kaynaklarının verimli kullanılmasının tüm dünyanın geleceği açısından çok önem arz ettiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Dünya ve Türkiye'deki su kaynaklarının tükenmesinin temel nedeni, insanların doğa ve çevreye zarar vererek suyun hidrolojik dönüşümünü yavaşlatması yahut engellemesidir. Bu sebeple yağış, düşmesi gereken mevsimde yağmıyor, aksine ani ve şiddetli sellerle karşılaşıyoruz. Nüfus artışı, plansız şehirleşme, hava ve çevre kirliliği, tarımda yanlış su kullanımı da cabası. Karadeniz Bölgesi kuraklıktan en az etkilenen coğrafyalardan biri fakat kuraklık böyle devam ederse Karadeniz Bölgesi'nde çay ve fındık yerine pamuk ekilecek."

"ANTALYA'DA TATİL YAPILAMAYACAK"

Demir, gelecekte tek yeşil kalacak bölgenin Karadeniz olacağını, bundan dolayı 20 yıl sonrası için tatilcilerin Antalya yerine Karadeniz’i tercih edeceğine vurgu yaparak, “7-8 yıl önce Birleşmiş Milletler haritayı yayınladı, dedi ki 'Eğer kuraklık böyle devam ederse Türkiye’de yeşil kalacak tek bölge, Sinop’tan Artvin’e kadar olan Karadeniz Bölgesi.' Onun dışarısında tüm bölgelerin kuraklık ve çölleşme riski var. O nedenle Türkiye’nin şu anda bu bölgesine gelecek 30 yılda yatırımlar başladı. Bundan 20 yıl sonra Antalya’da tatil yapılmayacak, Karadeniz’de yapılacak. Oraya doğru giden bir turizm anlayışı ve gelişimi var” diye konuştu.

"ULUDAĞ'DA KAYAK KAYAMAYACAKSINIZ"

Su kaynaklarının azalmasının tüm dünyaya etkilerinden bahseden Prof. Dr. Demir, tarımsal alanda kuzeye yönelim başladığını vurgulayarak, “Su kaynaklarını yok ettikçe biz, suyun geleceğini yok ediyoruz hep beraber. Bunun için enlem derecelerine göre dünyada şartlar değişiyor. Bu neyi beraberinde getiriyor, tarımı etkiliyor. Dünyada hızlı bir şekilde güneyden kuzeye doğru tarımsal üretim kayıyor. Bundan birkaç yıl önce Bursa’da bir konferansta dedim ki, 30 yıl sonra Uludağ’da kayak kayamayacaksınız. Çünkü ısındıkça Uludağ’da kar yağışı bitecek" dedi.

Konferans sonrası Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, katılımından dolayı Prof. Dr. Yusuf Demir’e plaket ve hediye takdim etti.



