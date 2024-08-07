Göndeliç Dağı tehdit altında
Karagöl Yaylaları Çevre ve Turizm Derneği, Ordu'nun en yüksek noktası Göndeliç Dağı'nda yapılmak istenen kayak merkezine tepki için şenlik düzenledi.
Ordu’nun en yüksek noktası olan Göndeliç Dağı’nda kayak merkezi yapılmak isteniyor. Karagöl Yaylaları Çevre ve Turizm Derneği yaylada yapılmak istenen kayak merkezine tepki için şenlik düzenledi. Şenlikte açılış konuşması yapan Karagöl Yaylaları Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Koç, “Karagöl yaylalarının korunması için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel yaylalar hepimizin ortak mirasıdır ve bu mirası korumak da hepimizin görevidir” dedi.
OSKİ ARAÇLARI DEREDEN ÇIKARTILDI
Kayak merkezi projesine tepki gösteren yurttaşlar, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (OSKİ) Mesudiye sınırlarından Kabadüz ilçesine su almak için derede çalışma yaptığını öğrenince tepki gösterdi. Araçlar dereden çıkarıldı, çalışma durdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Instagram ne zaman açılacak?
- CHP'den ilk yanıt geldi!
- Meyve suyunu iade etti, 315 milyon dolar kazandı!
- 'Arkadaşları burada misafir edersek...'
- Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde!
- Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
- Ayşe Ateş için harekete geçtiler
- 'Hızlı ve sessiz katil'
- Baba, oğul ve torun öldürüldü
- Melissa Vargas, Paris 2024'te tarihe geçti!