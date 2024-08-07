Göndeliç Dağı tehdit altında

Yayınlanma: 07.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.08.2024 - 04:00

Ordu’nun en yüksek noktası olan Göndeliç Dağı’nda kayak merkezi yapılmak isteniyor. Karagöl Yaylaları Çevre ve Turizm Derneği yaylada yapılmak istenen kayak merkezine tepki için şenlik düzenledi. Şenlikte açılış konuşması yapan Karagöl Yaylaları Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Koç, “Karagöl yaylalarının korunması için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel yaylalar hepimizin ortak mirasıdır ve bu mirası korumak da hepimizin görevidir” dedi.

OSKİ ARAÇLARI DEREDEN ÇIKARTILDI

Kayak merkezi projesine tepki gösteren yurttaşlar, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (OSKİ) Mesudiye sınırlarından Kabadüz ilçesine su almak için derede çalışma yaptığını öğrenince tepki gösterdi. Araçlar dereden çıkarıldı, çalışma durdu.