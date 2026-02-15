Gördes havzasında etkili olacak ve daha önce iptal edilen kömür ocağına onay: 2 bin 870 ağacı kesecek

Manisa'nın Akhisar ilçesi Hamit Mahallesi sınırlarında planlanan 300 bin ton kapasiteli kömür ocağına onay çıktı. Daha önce orman arazi vasfı doğrultusunda sonlandırılıp olumsuz denen proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi.

Proje sahibi B-ERK Madencilik Şirketi tarafından hazırlanan revize proje tanıtım dosyasında (PTD), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama kayıtlarına göre proje alanının tamamı “orman ve tarla” niteliğinde olduğu ayrıca proje sahasının İzmir’e içme ve kullanma suyu sağlayan Gördes Barajı’nın Kayacık Regülatörü uzun mesafeli koruma alanında yer aldığı belirtildi.

PTD’de ayrıca yaklaşık 2 bin 870 ağacın kesileceğinin hesaplandığı yer aldı. 21 Ocak tarihli resmi yazıda dosyada yerüstü suyu izleme planının bulunmadığı belirtilerek eksiklik tespit edildi. Alan ve çevresinde mevsimsel dere yataklarının bulunduğu ifade edilerek en az bir memba ve bir mansap noktasında izleme planı hazırlanması talep edildi.

10 Şubat tarihli yazıda ise istenen bilgi ve belgelerin tamamlandığı belirtilerek firma taahhütlerine uyulması şartıyla kurum açısından sakınca bulunmadığı bildirildi.

Yaklaşık 20 gün sonra, 10 Şubat tarihli ikinci yazıda ise tablo değişti. Kurum, ilk yazıda talep edilen bilgi, belge ve taahhütlerin tamamlandığını belirterek PTD’de yer alan hususlara ve firma tarafından verilen taahhütlere uyulması şartıyla proje açısından herhangi bir sakınca bulunmadığını bildirdi. Böylece içme suyu havzasında yer alan kömür ocağı için şartlı uygunluk görüşü verilmiş oldu.

Proje dosyası daha önce orman görüşü nedeniyle sonlandırılmıştı.