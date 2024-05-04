Günlük 225 Avro: Kıyı Kanunu ‘ücretsiz’ diyor ancak plaja giriş için yurttaştan fahiş bir ücret isteniyor
Otellerin ve özel şirketlerin çevrelediği koylarda denize girmek asgari ücretli için resmen hayal oldu.
Kıyı Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre kıyılar, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Ancak özellikle AKP iktidarıyla birlikte sermaye kıyılara yerleşti. Koruma altında olması gereken yerlere otel yapılırken plajlar da ücretlendirildi. Özelleştirmeyle Ege ve Akdeniz’in en güzel plajlarına işletmeler “kondu”.
Özel işletmelere ait plajların giriş ücretleri ise asgari ücretli bir ailenin karşılayamayacağı noktalara ulaştı. Denizin en güzel olduğu noktalardaki bu işletmelere giriş için ortalama 350 TL’den başlayan fiyatlar biçiliyor. Bu fiyat hesaba katıldığında dört kişilik bir ailenin bir hafta tatil yapabilmesi için yemeiçme masraflarının dışında 9 bin 800 TL harcaması gerekiyor. Ve bu ücrete konaklama dahil değil.
DÖVİZLE FİYATLANDIRMA
Turizmin merkezi olarak görülen
Muğla Bodrum’da da bu sene fiyatlar
yükseldi. Her sene fiyatı artan
meşhur lahmacun da bu sene 950 TL
oldu. Bitez’de bir otele ait işletilen
plaja giriş ise 75 Avro. Ayrıca alana
girdikten sonra şirket, 150 Avro
harcama talep ediyor. Bir yurttaşın
bu plajı “günlük” kullanmak
için 225 Avro yani güncel kurla
7 bin 820 T’yi gözden çıkarması
gerekiyor. Benzer bir şekilde yine
Bodrum Tilkicik Koyu’ndaki bir
işletme de yurttaşlardan sadece giriş
için 120 Avro talep ediyor.
İzmir’in önemli tatil bölgesi Çeşme’de de plaj giriş fiyatlarında artış yaşandı. 2023’te ortalama 700 TL olan fiyatlar, bu sene 1250 TL’yi buldu. Alaçatı’daki bir plajın fiyatı 4 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu fiyatların yanında bazı işletmeler içeride de para harcanmasını talep ediyor. Girişte 1000 TL’den istenen işletmede, içeride de minimum 1500 TL harcama talep ediliyor.
HALK PLAJLARI MEVCUT
Özel işletmelerin çevrelediği tatil
bölgelerinde ayrıca belediyelere
ait halk plajları da bulunuyor.
Antalya, Aydın, Muğla ve İzmir gibi
mavi bayraklı plajların bulunduğu
noktalarda belediyelerin plajlarına
girişler ücretsiz. Ayrıca
içeride şezlong ve şemsiyeler içinse
ortalama 20 TL harcamak gerekiyor.
Bunun yanında belediyelerin
alanlarda cankurtaranlık hizmetleri
de mevcut.
OTELLER GENİŞLİYOR
Ocak ayından bu yana 66 farklı
otel projesi için adım atıldı. Kimi
genişlemeye giderken kimi de yeni
alanlarda inşa edilecek. Bu projelerin
arasında onay bekleyen “tanıdık”
bir isim de var.
Bakanı Mehmet
Kültür ve Turizm
Nuri Ersoy’un
ortakları arasında yer aldığı
Otelcilik
Ersoy
İnşaat, Bodrum Adalıyalı
mevkisindeki ikinci derece sit alanı
içerisinde kalan bölgede otel yapmak
istiyor. Proje dosyası Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın
onayını bekliyor.
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