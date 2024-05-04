Günlük 225 Avro: Kıyı Kanunu ‘ücretsiz’ diyor ancak plaja giriş için yurttaştan fahiş bir ücret isteniyor

Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 04:00

Kıyı Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre kıyılar, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Ancak özellikle AKP iktidarıyla birlikte sermaye kıyılara yerleşti. Koruma altında olması gereken yerlere otel yapılırken plajlar da ücretlendirildi. Özelleştirmeyle Ege ve Akdeniz’in en güzel plajlarına işletmeler “kondu”.

Özel işletmelere ait plajların giriş ücretleri ise asgari ücretli bir ailenin karşılayamayacağı noktalara ulaştı. Denizin en güzel olduğu noktalardaki bu işletmelere giriş için ortalama 350 TL’den başlayan fiyatlar biçiliyor. Bu fiyat hesaba katıldığında dört kişilik bir ailenin bir hafta tatil yapabilmesi için yemeiçme masraflarının dışında 9 bin 800 TL harcaması gerekiyor. Ve bu ücrete konaklama dahil değil.

DÖVİZLE FİYATLANDIRMA

Turizmin merkezi olarak görülen Muğla Bodrum’da da bu sene fiyatlar yükseldi. Her sene fiyatı artan meşhur lahmacun da bu sene 950 TL oldu. Bitez’de bir otele ait işletilen plaja giriş ise 75 Avro. Ayrıca alana girdikten sonra şirket, 150 Avro harcama talep ediyor. Bir yurttaşın bu plajı “günlük” kullanmak için 225 Avro yani güncel kurla 7 bin 820 T’yi gözden çıkarması gerekiyor. Benzer bir şekilde yine Bodrum Tilkicik Koyu’ndaki bir işletme de yurttaşlardan sadece giriş için 120 Avro talep ediyor.



İzmir’in önemli tatil bölgesi Çeşme’de de plaj giriş fiyatlarında artış yaşandı. 2023’te ortalama 700 TL olan fiyatlar, bu sene 1250 TL’yi buldu. Alaçatı’daki bir plajın fiyatı 4 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu fiyatların yanında bazı işletmeler içeride de para harcanmasını talep ediyor. Girişte 1000 TL’den istenen işletmede, içeride de minimum 1500 TL harcama talep ediliyor.

HALK PLAJLARI MEVCUT

Özel işletmelerin çevrelediği tatil bölgelerinde ayrıca belediyelere ait halk plajları da bulunuyor. Antalya, Aydın, Muğla ve İzmir gibi mavi bayraklı plajların bulunduğu noktalarda belediyelerin plajlarına girişler ücretsiz. Ayrıca içeride şezlong ve şemsiyeler içinse ortalama 20 TL harcamak gerekiyor. Bunun yanında belediyelerin alanlarda cankurtaranlık hizmetleri de mevcut.



OTELLER GENİŞLİYOR

Ocak ayından bu yana 66 farklı otel projesi için adım atıldı. Kimi genişlemeye giderken kimi de yeni alanlarda inşa edilecek. Bu projelerin arasında onay bekleyen “tanıdık” bir isim de var. Bakanı Mehmet Kültür ve Turizm Nuri Ersoy’un ortakları arasında yer aldığı Otelcilik Ersoy İnşaat, Bodrum Adalıyalı mevkisindeki ikinci derece sit alanı içerisinde kalan bölgede otel yapmak istiyor. Proje dosyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayını bekliyor.





