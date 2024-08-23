H2O International şirketi, Ankara’ya HES kurmak istiyor, yurttaş karşı çıkıyor

Yayınlanma: 23.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 04:00

ABD’li şirket H2O International’ın Ankara Polatlı’da kurmak istediği hidroelektrik santralı (HES) projesine ilişkin süreç devam ediyor. Şirketin Sakarya Havzası’nda bulunan Ankara Çayı üzerine kurmak istediği HES ise yurttaşların tarım arazisini tehdit ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projelere ilişkin halkın katılımı toplantısı yapılmasına karar verdi. Projenin birinci kısmı için yapılan HKT dün gerçekleştirildi. Bugün ise ikinci kısmın toplantısı yapılacak. Ardından projenin “İnceleme Değerlendirme Komisyonu” süreci devam edecek.

Toplantı öncesi Cumhuriyet’e konuşan ve projeyi istemediklerini vurgulayan yurttaşlar, “Burası birinci sınıf tarım arazisi. Burada sulu tarım yapıyoruz. Suyumuz olmazsa ürün de olmaz. Ürün olmazsa da biz etkileniriz. Çay kenarındaki pompalarla arazilerimizi suluyoruz. Seviye değişince pompalar da etkilenecek. Dün yapılan birinci kısım toplantısında herkesin soruları cevaplandı. Bugün ise toplantıyı yaptırmamayı düşünüyoruz. Toplantı yapılacak yeri kapatıp, kimseyi almayacağız” ifadelerini kullandı.

Şirketin Ankara Çayı üzerine kurmak istediği HES kapsamında 38 tesis kurulacak. Çay üzerine kurulan bu tesislerin her birinde üç adet türbin bulunacak. Toplamda 144 türbin yerleştirilecek. 12 ay boyunca inşaata ön hazırlık yapılacak. İnşaatın iki yıl içerisinde bitmesi öngörülüyor. Bunun yanında projenin yapılacağı alanların yüzde 80.9’u devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu alanlardan oluşuyor. Yüzde 19.1’i ise yurttaşların tarımcılıkla uğraştığı alanları kapsıyor.

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ‘SAKINCA YOK’ DEDİ

Cengiz Holding’e bağlı şirketlerden Eti Bakır Anonim Şirketi, Kastamonu’ndaki bakır ocağı için onay aldı. Orman Bölge Müdürlüğü, “Sakınca yok” dedi. Eti Bakır’ın Hanönü’nde gerçekleştirmek istediği yeraltı bakır madenini Cumhuriyet geçen aylarda gündeme getirmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirkete “Çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi. Cengiz aldığı bu onayla birlikte 1815 hektarlık ruhsatının bulunduğu bölgenin 24.62 hektarlık alanında ocağı işletecek. Ormanlık alanda işletilecek olan maden için 43 milyon 900 bin TL harcanacak. Şirket üretimi 2030 yılına kadar yapmayı planlıyor. Bu arada da yıllık 50 bin ton üretim sağlanacak.

Şirketin hazırladığı 717 sayfalık proje tanıtım dosyasına göre, proje sahası ve yakınında yalnızca o bölgede yetişen endemik bitkiler gözlemlendi. Proje için birçok kurum ve kuruluştan da görüş alındı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün 19 Ocak’ta verdiği görüşte, “Alanın orman sayılan yerlerden olduğu ve orman sınırları içerisinde kaldığı görülmüştür. Bölge müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır” dendi.