Hal yapımı yargıya takıldı
AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, meyve-sebze hali yapmak için geçen yıl Bafra Ovası sınırları içerisinde kalan 20 hektarlık alanı kamulaştırdı. Yurttaşlar kararı yargıya taşıdı.
AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, meyve-sebze hali yapmak için geçen yıl Bafra Ovası sınırları içerisinde kalan 20 hektarlık alanı kamulaştırdı. Yurttaşlar kararı yargıya taşıdı. Samsun 2. İdare Mahkemesi kararı iptal etti. Mahkemenin alanı birinci sınıf tarım arazisi olarak tanımlamasına karşın belediye Danıştay’a başvurdu. Danıştay ise belediyenin itirazını kabul ederek mahkeme kararını bozdu. Ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisler Odası’nın da açtığı davayla birlikte hal bir kez daha yargıya takıldı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
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