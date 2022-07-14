Hasta sokak hayvanlarını ilaçla uyutup, açtıkları çukurlara gömdüler

14 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

İzmir’in AKP’li Bayındır Belediyesi Bakımevi’nde 14 köpeğin bir gün içinde ilaç enjekte edilerek öldürülmesi hayvanseverleri ayağa kaldırdı. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nun şikâyeti üzerine yapılan araştırmalarda hayvanların gömüldüğü çukurları bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.

Olay, Bayındır Belediyesi Bakımevi’nde meydana geldi. Yıllardır bakımevinde çalışan bir kişi, aralarında hasta olanların da bulunduğu yüzlerce hayvanın yem masrafının artması nedeniyle ilaç enjekte edilerek uyuttuktan sonra ilçenin beş ayrı yerine götürülerek gömüldüğünü itiraf etti. Aynı kişi hayvanseverlere 14 köpeği Turan Mahallesi’ne gömdüklerini de söyledi. Hayvanseverler, konuyu İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’na ileterek yardım istedi. Komisyon başkanı avukat Şefika Yıldırım Sert ve diğer avukatlar Ayşe Alpsar Arısoy, Ayşe Aydın ile Ceyda Ekin Gündoğdu, Bayındır’a giderek iddiaları yerinde inceledi. Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği araştırmada, dört ayrı yerde poşetlere konularak toprağa gömülmüş onlarca hayvan bulundu. Jandarma tutanak tuttu.

DAYANAMADI, İTİRAF ETTİ

Yaşanan hayvan katliamının takipçisi olacaklarını ve suç duyurusundan bulunduklarını belirten avukat Şefika Yıldırım Sert, “İhbar üzerine gittiğimizde köpek cesetlerine rastladık. Belediye çalışanının itirafına göre beş ayrı yerde bu şekilde hayvanlar gömülmüş. Kendisi sadece uyutma işlemi yapmış. Çalışan, vicdanen rahatsız olduğu için şikâyetçi olmuş. İşini kaybetmemek için bir süre bir şey yapmamış fakat artık dayanamayınca ihbar etmiş. Yüzlerce köpek gömülü vaziyette. Olayın aydınlatılması için orada kazı yapılması lazım. Bizler, olay yerini gören ve bakım evindeki kameraların kaydettiği görüntülerin belirlenmesini talep ettik. İddialar sadece ölümle de ilgili değil. Örneğin birçok yavru köpeğin ormana atıldığı söyleniyor. Hiçbiri rehabilite edip belli bir yaşa gelene kadar falan beklenmemiş. Bayındır’daki bütün köpekleri sistematik olarak toplayıp uyutmuşlar” dedi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 35 OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Seyrek’te oluşturduğu 4 bin kapasiteli hayvan mezarlığı, hayvanseverlerin önemli bir sorununu ortadan kaldırdı. İzmir’in ilk hayvan mezarlığında doluluk oranı yüzde 35’e ulaştı. Kaybettikleri evcil kedi ve köpeklerini gömmek isteyen vatandaşların, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Seyrek Geçici Köpek Bakımevi’ne başvurmaları gerekiyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 43 dönümlük alanda oluşturduğu Seyrek Köpek Bakımevi’nde yardıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonu için “Can Dostlar Yuvası” bulunuyor. Kompleks aynı anda 1000 kedi ve köpeği misafir edebiliyor.