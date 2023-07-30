Hatay Dikmece'de tarım arazilerine jandarma girdi

Yayınlanma: 30.07.2023 - 15:46

Güncelleme: 30.07.2023 - 15:46

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’da acil kamulaştırılma kapsamına alınan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) konut yapılması planlanan Hatay Antakya’ya bağlı Dikmece Köyü'nde yurttaşların mücadelesi sürüyor.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre planlanan konut projesi kapsamında bulunan tapulu tarım arazilerine geçtiğimiz günlerde şerh (taşınmaz bir malın sahibinin hak sahipliğini kısıtlamak için yapılan ve uyarı niteliği taşıyan bir uygulama) konuldu. Dün de jandarma eşliğinde bölgeye iş makinaları geldi. Yurttaşların duruma tepki göstermesinin ardından jandarma ve Dikmece köylüleri arasında arbede yaşandı.

ON BİNLERCE ZEYTİN AĞACI

Dikmece sakinleri ise geçim kaynakları olan ve on binlerce zeytin ağacının da yer aldığı tapulu tarım arazilerinin ellerinden alınmak istenmesine tepkili.

Sürece ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Dikmece sakinlerinden Ahmet Korkmaz, “Dün 3 otobüs jandarma eşliğinde bir iş makinası geldi ve bize sondaj yapılacağını söylediler. Ancak sondajın kepçe ile yapılamayacağını söyledik. Kepçenin önüne jandarma barikat kurdu ve biz de duruma tepki gösterdik. Sonra da gittiler” dedi.

Söz konusu arazilerin yurttaşların tek geçim kaynağı olduğunu ifade eden Korkmaz, “Buradaki köylülerin hem tarım yaptıkları arazi ellerinden alınıyor hem de söz konusu yer burada yaşayan yurttaşların topraklarının neredeyse tamamına tekabül ediyor. Buradaki insanlar tarımla geçiniyor, ellerinden topraklarını aldığınız zaman bu insanlar ne yapacak?” diye sordu.