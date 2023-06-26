Dikmece köyünde 3 günde 2. yangın: Bu yaşananlar tesadüf değil

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’da acil kamulaştırılma kapsamına alınan ve TOKİ yapılması planlanan Dikmece Köyü'nde üç gün içinde ikinci kez yangın çıktı. Önceki gün saat 19.00 civarında başlayan yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi. Cumhuriyet’e konuşan Dikmece Köyü muhtarı Sezgin Yurtsever, “Bu yaşananlar tesadüf değil. Sorumlulardan hesap sorulmalı” dedi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00
Dikmece köyünde 3 günde 2. yangın: Bu yaşananlar tesadüf değil
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Zeytin ağaçları ve buğday tarlalarının bulunduğu arazinin kamulaştırılması ile gündeme gelen Hatay’ın Dikmece Köyü’nde önceki gün ikinci kez yangın çıktı. Zeytin ağaçlarına yakın bir bölgede ve köy sakinlerinin "iki kişinin yakmasıyla" başladığını belirttiği yangın kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken sonrasında itfaiye bölgeye geldi. Saat 19.00 sularında başlayan yangın 23.00 civarı ancak söndürülebildi. Yangında içinde saman, buğday ve zeytin ağaçlarının bulunduğu ve “acil kamulaştırma” kapsamında değerlendirilmek istenen yaklaşık 100 dönüm arazi hasar gördü.

Yangın sonrası Cumhuriyet'e konuşan Dikmece Köyü muhtarı Sezgin Yurtsever yaşananlara tepki gösterdi. "Böyle olaylar normalde burada yaşanan şeyler değil" diyen Yurtsever, "Üç gün içinde ikinci kez bunu yaşıyoruz. Tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bu yangınlarda payı olanlar yargıya hesap vermeli" dedi.

Öte yandan köyde tarımla uğraşan yurttaşlar, yangın tehdidine karşı önlem olarak tarlalarını sürmeye başladı. 



hatay Yangın Dikmece Köyü

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