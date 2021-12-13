Hayat’tan çevre dostu ürün

13 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Pandemi ile birlikte temizlik ve hijyen ürünlerinin de tüketimi arttı. Tüketimin artması, çevreye zararı da artırırken temizlik ürünü firmalarını sürdürülebilir gelecek konusunda duyarlı ürün arayışına itti. Ar-Ge çalışmaları artarken bunun maliyetlere yansıması da kaçınılmaz ama geleceğe, sürdürülebilir bir yaşama duyarlı tüketiciler de bu nitelikleri taşıyan ürünler için tercih nedenini değiştiriyor. Hayat da, Ev Bakım ürünleri kategorisinde GLENN markasıyla bio-bazlı temizlik ürünleri hazırladı.

Pandemi sonrası tüketimi artan günlük temizlik spreyi başta olmak üzere bulaşık, çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı olmak üzere hazırlanan dört ürün de yüzde 94’e kadar bio-bazlı. Doğal içerikli, bitki bazlı, hipoalerjenik ve geri dönüştürülebilir ambalajlara sahip. Hayat Ev Bakım Ürünleri Kategorisi Global Pazarlama Grup Müdürü Gülin Görünmez’in İznik’te doğanın içinde yapılan tanıtım toplantısında ürünlerin hiçbirinin hayvanlar üzerinde test edilmediğini söyledi. Gleen ürünlerinde, fosfat, sülfat, fosfonat, formaldehit, klor, SLS, SLES, EDTA, paraben, silikon, LABSA, alkol, optic parlatıcı ve boya da yok. Ürünler, “Yaşama Dost Kal, Gleen ile İyi İz Bırak” sloganıyla piyasaya çıktı.