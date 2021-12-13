Hayat’tan çevre dostu ürün
Hayat, Ev Bakım ürünleri kategorisinde GLENN markasıyla bio-bazlı temizlik ürünleri hazırladı. Ürünler, “Yaşama Dost Kal, Gleen ile İyi İz Bırak” sloganıyla piyasaya çıktı.
Pandemi ile birlikte temizlik ve hijyen ürünlerinin de tüketimi arttı. Tüketimin artması, çevreye zararı da artırırken temizlik ürünü firmalarını sürdürülebilir gelecek konusunda duyarlı ürün arayışına itti. Ar-Ge çalışmaları artarken bunun maliyetlere yansıması da kaçınılmaz ama geleceğe, sürdürülebilir bir yaşama duyarlı tüketiciler de bu nitelikleri taşıyan ürünler için tercih nedenini değiştiriyor. Hayat da, Ev Bakım ürünleri kategorisinde GLENN markasıyla bio-bazlı temizlik ürünleri hazırladı.
Pandemi sonrası tüketimi artan günlük temizlik spreyi başta olmak üzere bulaşık, çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı olmak üzere hazırlanan dört ürün de yüzde 94’e kadar bio-bazlı. Doğal içerikli, bitki bazlı, hipoalerjenik ve geri dönüştürülebilir ambalajlara sahip. Hayat Ev Bakım Ürünleri Kategorisi Global Pazarlama Grup Müdürü Gülin Görünmez’in İznik’te doğanın içinde yapılan tanıtım toplantısında ürünlerin hiçbirinin hayvanlar üzerinde test edilmediğini söyledi. Gleen ürünlerinde, fosfat, sülfat, fosfonat, formaldehit, klor, SLS, SLES, EDTA, paraben, silikon, LABSA, alkol, optic parlatıcı ve boya da yok. Ürünler, “Yaşama Dost Kal, Gleen ile İyi İz Bırak” sloganıyla piyasaya çıktı.
Video Haberler
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
En Çok Okunan Haberler
- Şubat ayı ortası için karamsar tablo!
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Çipli kimlik kartlarında yeni dönem
- Kar için tarih verildi
- Bakan Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi
- Son ankette 3 parti dikkat çekti
- Arınç canlı yayını terk etti
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Erdoğan fotoğrafını yere atmıştı: Tutuklandı
- Peker aylar sonra kamera karşısında