Hollandalı şirket Kaz Dağları’nı istiyor

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Yerel halk ve yaşam savunucularının yıllardır mücadele ettiği Hollandalı Transmark Grubu, Kaz Dağları içerisinde kalan alandaki ikinci jeotermal elektrik santralı (JES) projesi için kolları sıvadı. Kaz Dağları coğrafyasında yer alan Çanakkale Ayvacık’ta da Hollandalı Transmark Grubu’na ait Transmark Renewables’ın JES’i bulunuyor. Şirketin bu projesine karşı mücadele yürütüldü ancak 2021’de JES hayata geçirildi. Gülpınar’daki JES için 20 kuyu açılırken Hollandalı şirketten bir adım daha geldi. Aynı bölgede ikinci JES’i kurmak için harekete geçen Transmark Renewable, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Projeye onay verilmesi durumunda mera ve tarım alanlarından oluşan alanda kuyular açılacak. Şirket bu projesi için 430 milyon TL harcayacak.

13 LOKASYON BELİRLENDİ

Proje kapsamında, toplamda altı ayrı alan olmak üzere sekiz adeti üretim ve beş adeti reenjeksiyon kuyusu olarak planlanan 13 adet kuyu lokasyonu belirlendi. Bu lokasyonların bazıları ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte büyük ova koruma alanı olarak belirlenen “Çanakkale Tuzla Ovası” sınırları içerisinde kalıyor. Şirket, herhangi bir orman alanı kullanımı söz konusu olmadığını ve ağaç kesimi yapılmayacağını savunuyor.

NEDEN KARŞI ÇIKILIYOR?

Kaz Dağları ve çevresinde yıllardır JES’e karşı mücadele sürüyor. Şirketlerin açtığı kuyular yurttaşın tarlalarını sulamak için kullandığı suları yok ediyor. Hollandalı şirketin ilk projesine verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararına karşı dava açılmıştı. Yurttaşlar davayı açarken, “Tuzla Barajı Ayvacık Köylerinin sulama ve içme suyu olarak kullanılıyor. Tuzla Ovasının tarım alanlarının temiz suya, temiz havaya ihtiyacı var. Suyumuza, havamıza, toprağımıza sahip çıkalım” ifadeleri kullanılmıştı.