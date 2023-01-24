İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı: 'İlk işlerden biri Melen Projesi olacak'

Doğan Subaşı, yapımı bir türlü tamamlanmayan ve sık sık tartışma konusu olan Melen Barajı için “Beceriksizlik örneği” dedi. Subaşı, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından çözülecek ilk işlerden biri olacağını vurguladı.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 04:00
İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı: 'İlk işlerden biri Melen Projesi olacak'
Abone Ol google-news

İstanbul’un su sorununu çözmek için başlatılan Melen Projesi’nde yaşanan sorunlu süreç hakkında İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı açıklamalarda bulundu.

Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’un su sorununu 2040’a kadar çözdük” sözlerini hatırlatarak, yapımı bir türlü tamamlanmayan ve sık sık tartışma konusu olan Melen Barajı için “Beceriksizlik örneği” dedi. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Millet İttifakı iktidarının ilk işlerinden birinin Melen Barajı’nı toparlamak olacağını söyledi.


Melen Projesi Su Sorunu İstanbul

İlgili Haberler

İSKİ'den Melen Barajı için zarar tespit davası

İSKİ'den Melen Barajı için zarar tespit davası
CHP'li Zeybek'ten 'Melen Barajı' tepkisi: 'İşletmeye alınması geciktikçe...'

CHP'li Zeybek'ten 'Melen Barajı' tepkisi: 'İşletmeye alınması geciktikçe...'
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Melen'i açabilselerdi, onun da parasını ödemiş olacaktık'

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Melen'i açabilselerdi, onun da parasını ödemiş olacaktık'

En Çok Okunan Haberler