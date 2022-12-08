CHP'li Zeybek'ten 'Melen Barajı' tepkisi: 'İşletmeye alınması geciktikçe...'
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Melen Barajı'nın işletmeye alınması geciktikçe ödenmek zorunda kalınan enerji bedelinin, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) bütçesine ek yük olacağını söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Melen Barajı projesine Sakarya'daki Melen Çayı'ndan İstanbul'a su getirmek için 2012'de başlandığını, baraj inşaatının, verilen son açılış tarihinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hala tamamlanıp işletmeye açılamadığını kaydetti.
Baraj 2018'de işletmeye girseydi barajda toplanacak suyun seviyesi nedeniyle pompalanacak su yüksekliğinin yarı yarıya azalacağını aktaran Zeybek, "Bu da enerji maliyetinin yarı yarıya azalmasını sağlayacaktı" dedi.
Zeybek, baraj yerindeki pompaların tümünün tam kapasiteyle çalışması durumunda günlük enerji tüketiminin 1 milyon kilovata kadar çıktığını belirterek "Baraj konusundaki çözüm geciktikçe bu enerji maliyeti yükü artmaya devam edecektir. Elektrik enerjisi fiyatlarındaki artışlar da ilave olarak bu yükü arttıracaktır. Melen Barajı'nın işletmeye alınması geciktikçe ödenmek zorunda kalınan enerji bedeli İSKİ'nin bütçesine ilave bir yük olarak binmektedir" ifadelerini kullandı.
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