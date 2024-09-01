İBB’den Çevre Bakanlığı’nın İstanbul’da seçtiği rezerv ve riskli alanlara sert tepki

Yayınlanma: 01.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 04:00

6 Şubat’ta yaşanan felaket Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar beklenen İstanbul depreminin her an yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün Cumhuriyet’e konuştu. Tartışmaların merkezindeki yasanın kamuoyunda Rezerv Alan Yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası olduğunu belirten Akgün şöyle konuştu: “Afet yasasının yaptırım gücü yüksek. İstanbul’un yüzde 70’i ruhsatsız yapı. Önemli olan bu yetkiyi nasıl ve nereye kullanacağınız. Bu yetki kamu yararına kullanılmalı.”

“Planlamaların yerelden yapılması ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın planlayıcı değil denetleyici olması gerektiğini” belirten Akgün, yasa kapsamında riskli alan edilen bölgelere dikkat çekti. Akgün, “İBB’nin riskli ilan ettiği yerlerle bakanlığın riskli ilan ettiği alanlar içinde Tuzla ve Zeytinburnu’nda bulunan yalnızca üç alan örtüşüyor. Bakanlığın seçtiği yerlerin rant değeri çok yüksek. Bu durum iktidarın önceliğinin rant olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Akgün, “Yurttaşların barınma hakkına rant gözüyle bakılmamalı. İBB ve ilçe belediyeler sürecin paydaşı olmalı. Kurumların birlikte iş yapma kültürünü yeniden kuvvetlendirmeliyiz. Başka çaremiz yok.”

747 ARSA SATIŞTA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye’deki 53 ilde 747 muhtelif arsanın satışa çıkarıldığını duyurdu. İstanbul’da 71, Ankara’da da 138 muhtelif arsanın satışı internet üzerinden yapılacak. 24 ay vadeli ödemenin yüzde 25’i peşin alınacak.



EKİBİMİZİ HAZIRLIYORUZ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, “Yaklaşık 90 bin İBB personeli var. Binalarımızda deprem taraması yaptık. Afet anında müdahale edecek 4 bin kişilik ekibimiz var. Öncelikle bu ailelerin nerede yaşadığını espit ettik. Riskli olanları boşaltıp, personelimizi de KİPTAŞ’taki konutlara eşleştirdik. 2019’da hazırlanan hasar tahmin raporlarını güncelledik. Afet müdahale planımız hazır” dedi.



ERCAN: SARSINTILAR ÜÇ YIL SÜRECEK

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul ve Tekirdağ’ı uyardı. Ercan, Marmara’da iki büyük depremin kapıda olduğunu belirterek olası bir depremin etkisinin 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nden büyük olabileceğini vurguladı. İlk depremin 20-35 saniye, ikinci depremin ise 30-40 saniye arasında süreceğini belirten Ercan, Marmara Bölgesi’ndeki sarsıntıların 2-3 yıl süreceğini öngördü.

Ercan, “İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki zarar görme riski yüzde 65. Anadolu Yakası için bu oran yüzde 35” dedi. Ercan, özellikle Suriçi, Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Güneşli ve İkitelli gibi bölgelerin risk altında olduğunu belirtti. Anadolu Yakası’nda ise Fenerbahçe’nin Kurbağalıdere kesimleri, Maltepe ve Kartal sahil bölgeleri, Tuzla ve Adaların bazı kesimlerinin tehlike altında olduğunu savundu.