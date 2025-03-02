İBB’nin kaçak binayı yıkma girişimine Çevre Bakanlığı engel oldu: ‘Kültür tesisi’ imarı çıktı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 04:00

Plazanın yıkımı için encümen kararı alındı ancak İBB ekiplerinin yıkma girişimleri birçok kez engellendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek yapıda plan değişikliğine gitti. Bakanlık, “Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı” olarak ifade edilen 3284 ada 59 parseldeki yapı için ‘Kültürel Tesis Alanı ve Yol Düzenlemesi’ kapsamında imar planı hazırladı.

Bakanlığın dün yaptığı açıklamada imar planı teklifinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi uyarınca hazırlandığı ifade edildi.

CHP Zeytinburnu Meclis Üyesi Süleyman Dağ, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Dağ, “Yıkım sürecine ilişkin mahkeme İBB lehine karar verse de bu kez valilik devreye girdi. Kaçak yapıyı yıkmaya giden İBB ekiplerinin karşısına polis çıkarıldı.

İBB İmar Müdürlüğü, 2021’de kaçak tespitini yaptığı plaza için 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na dayanarak işlem başlattı. AkZirve Gayrimenkul mahkemeye taşıdı. Mahkeme İBB lehinde karar vererek bakanlığın plan değişikliğini iptal etti ve 775 sayılı kanuna göre yapılan işlemi hukuka uygun buldu” dedi.

İBB ekiplerinin buna dayanarak yıkım için harekete geçtiğini aktaran Dağ, “Şirket yine mahkemeye gidip yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. İBB’nin itirazını bir üst mahkeme haklı bularak yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Bakanlık Nakliyeciler Sitesi yeni Akzirve’ye yolun kenarına yapılan satış ofisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım kararına karşılık resen plan yaparak onadı” ifadelerini kullandı.