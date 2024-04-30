İkizköy’ü susuz bıraktılar: Akbelen’deki suyu kullanım önceliği maden şirketine verilmiş

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda uyarılara karşın devam eden maden çalışmalarının yöre halkını susuz bıraktığı belirtildi.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00
İkizköy’ü susuz bıraktılar: Akbelen’deki suyu kullanım önceliği maden şirketine verilmiş
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Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için Akbelen’de yapılan maden ocağında patlatılan dinamitlerin köylülerin evlerinde çatlaklara neden olduğu, zeytinlik ve tarım alanlarını da toz içinde bıraktığı belirtildi. Akbelen’deki İkizköy muhtarı Nejla Işık, bölgede üç gündür su kesintisi yaşandığını açıkladı. Işık, “Bahçe dikimi yapmak için aldığımız fideler kurudu. İnekler, koyunlar, hayvanlarımız susuz. Günlerdir arıyoruz. Bize söylenene göre santralın deposundaki pompa arızalıymış” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan köy sakinlerinden İlkay Demir ise nisan ayında susuz kaldıklarını belirtti.

Demir, “Hayvanlarımızın önüne su koyamıyoruz. Çamaşırları elde yıkamak zorunda kalıyoruz” diye konuştu. 


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