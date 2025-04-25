İklim Kanunu teklifine tepki: Gerçek bir İklim Yasası istiyoruz

Yayınlanma: 25.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 09:11

CHP PM üyesi Baran Bozoğlu teklifin geri çekilmesinin bir iptal değil, daha güçlü ve kapsayıcı bir yasa hazırlığı için fırsat olduğunu söylerken avukat Arif Ali Cangı teklifin hazırlanma sürecindeki şeffaflık eksikliğine dikkat çekti. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel ise teklifin madencilik, fosil yakıt kullanımı ve sanayinin yarattığı ekolojik tahribata ilişkin yeni hiçbir düzenleme içermediğini söyledi. Teklifin gündeme gelmesiyle CHP’nin hızla çalışma başlattığını belirten Bozoğlu, görüşlerini sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle paylaştıklarını aktardı. Teklifin geçmişte yapılan çalışmalarla bağının zayıf olduğunu belirten Bozoğlu, CHP olarak bu eksiklikleri erken tespit ettiklerini dile getirerek iktidarla yürütülen yapıcı müzakere sürecinin siyasi gelişmeler nedeniyle kesintiye uğradığını söyledi.

BOZOĞLU: BU YASA HEPİMİZİN OLMALI

Bozoğlu, AKP’nin süreci sağlıklı yürütemediğini, katılımcı bir zeminin oluşturulmadığını ifade ederek “Doğayı, üretimi ve yaşamı savunan herkesin bu yasayı sahiplenebileceği bir yapı kurulmalı, bu yasa hepimizin” dedi. Teklifte yer alan Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) de değinen Bozoğlu, “Bu sistem Avrupa Birliği ile ticari ilişkiler açısından stratejik. Ancak yasa teklifinde ETS yeterince net ve şeffaf tanımlanmıyor” dedi.

CANGI: HAZIRLIK SÜRECİ BİLE NİYETİ GÖSTERİYOR

Avukat Arif Ali Cangı ise teklifin hazırlanma sürecindeki şeffaflık eksikliğine dikkat çekti. Cangı, teklifin “iklim değişikliğiyle mücadele” iddiasının yeşil büyüme vizyonuna endekslendiğini ve esas amacın karbon salımını azaltmak değil, karbon ticareti gibi piyasa mekanizmaları kurmak olduğunu savunarak “Kömür teşvikleri sürerken bu hedefler gerçekçi değil” dedi. Cangı, 100’ü aşkın çevre ve iklim hareketinin “Doğayı ve yaşamımızı koruyan gerçek bir iklim kanunu istiyoruz!” başlıklı açıklamasını hatırlatarak yeni teklifin bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla, katılımcı bir süreçle hazırlanması gerektiğini söyledi.

YÜKSEL: BİLİMSEL VE KAMUSAL YARAR GÖZ ARDI EDİLİYOR’

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel de kanun teklifinin, uluslararası ve yerli sermaye gruplarının önceliklerine göre şekillendirildiğini belirterek “Bu teklifin bilimsel verilerden uzak, kamu yararını gözetmeyen bir anlayışla hazırlandığını düşünüyoruz” dedi. Yüksel, teklifin iklim değişikliğiyle mücadeleden ziyade, ticari bir yapı oluşturmayı amaçladığını savunarak “İklim değişikliği gibi ciddi bir konuda doğal süreçlerin korunması esas alınmalıdır. Bu teklif, doğal varlıkların finansallaştırılmasını ve karbon ticaretini esas alarak ekosistemi tehdit eden bir yaklaşım sunuyor. Verimli tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması, dere yataklarının göz ardı edilmesi ve meteorolojik verilerin planlamalarda dikkate alınmaması, doğal olayların afete dönüşme riskini artırmaktadır. Net sıfır hedefi, fosil yakıtların doğrudan azaltılması yerine, karbon kredileriyle emisyonların finansal pazarlarda denkleştirilmesini öngörüyor. Bu sistem, atmosferi adeta bir ticaret alanına dönüştürüyor” diye konuştu.