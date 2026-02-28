İktidar bir yandan satışlara onay veriyor, diğer yandan yeni yerleri özelleştirme kapsamına alıyor: Datça’da ‘özelleştirme’ planı

Özelleştirmelerle ilgili dün çok sayıda karar yayınlandı. Satışlara onay verildi. Ankara Çankaya Çayyolu’ndaki 3 bin 778 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 208.1 milyon liraya satıldı. Bursa Yenişehir Kurtuluş Mahallesi’ndeki 43 bin metrekare büyüklüğündeki taşınmazın 334 milyon liraya satışına onay verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Iğdır’daki 8 bin 763 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 53.3 milyon liraya satıldı. İstanbul Sancaktepe Samandıra’da bulunan bin 351 metrekarelik taşınmazın 44.2 milyon liraya satışına da onay verildi.

YENİ YERLER

Bunların dışında iktidar çeşitli kentlerdeki yeni bazı yerleri de özelleştirme kapsamına aldı. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan 10 adet taşınmaz özelleştirilecek. Özelleştirmeler satış ve kiralama da dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilecek. İşlemler 2029 yılına kadar tamamlanacak. İktidarın özelleştirme kapsamına aldığı yerler Ankara Yenimahalle, Antalya Manavgat, Serik, İzmir Aliağa ve Konya Akşehir’de bulunuyor.

Özelleştirmeler kapsamında çeşitli yerlerdede imar planı değişiklikleri yapıldı. İstanbul Kartal Esentepe, Zeytinburnu Maltepe, Şile Kabakoz, İzmir Bayındır Zeytinova, İzmir Bornova Ergene’deki özelleştirme kapsamında bulunan taşınmazlara yönelik imar planlarına onay verildi.

DENİZ MANZARALI PARSELLER

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Muğla Datça İskele Mahallesi’ndeki deniz manzaralı parsellere yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan çevre düzeni planına yapılan itirazlar reddedildi. Plan notlarına, çevre imar planlarına ve planlama alanının bir kısmında yer alan parselde yapılaşmanın mümkün olmadığına ilişkin itirazlar ise kabul edildi. Bu kapsamda bu taşınmazlara ilişkin “gelişme konut alanı, belediye hizmet alanı, kreş, gündüz bakımevi, resmi kurum alanı, teknik altyapı alanı, trafo alanı, cami, park alanı ve yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylandı. Diğer itirazlar ise reddedildi.