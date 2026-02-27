Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP İstanbul İl Kongresi davası... Mahkemeden kritik 'Gürsel Tekin' kararı!

CHP İstanbul İl Kongresi davası... Mahkemeden kritik 'Gürsel Tekin' kararı!

27.02.2026 12:10:00
CHP İstanbul İl Kongresi davası... Mahkemeden kritik 'Gürsel Tekin' kararı!

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava ertelendi. Mahkeme, bir sonraki duruşmaya kadar kayyım Gürsel Tekin'in görevine devam etmesi yönünde karar verdi.

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline yönelik açılan davaya devam edildi.

Mahkeme, tedbir kararı hakkında istinafın onaması ve kaldırılması yönünde yeni koşulların oluşmaması nedeniyle kayyım Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma, 15 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na kayyım atanmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin kayyım olarak atanmıştı. 39. Olağan İstanbul Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik de kararı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı. Dilekçede; delegelerin iradesinin yok sayıldığı ve siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği vurgulanmıştı.

