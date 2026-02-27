Aziz İhsan Aktaş davasında 7 sanık hakkında tahliye kararı: CHP’li Başkanlar tutuklu kalmaya devam edecek!

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” olarak bilinen davanın 27 Ocak’ta başlayan ilk celse duruşması, bugün itibarıyla sona erdi.

Aralarında CHP’li Belediye Başkanlarının da bulunduğu 33’ü tutuklu 200 sanık ile başlayan duruşmada, ikinci haftada yapılan ara değerlendirme ile Zeydan Karalar dahil 9 isim tahliye edildi.

Tutuklu ve tutuksuz sanık savunmaları ile avukat beyanlarının ardından duruşmanın beşinci haftası olan bugün, Mahkeme Heyeti ara kararını açıkladı.

Duruşma saat 11.30 itibarıyla başladı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ile izleyiciler mahkeme salonunda hazır bulundu.

SAVCI TUTUKLULUKLARIN DEVAMINI TALEP ETMİŞTİ

Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaada 24 tutuklu sanığın tutukluluğunun devamını talep etmişti.

MAHKEME HEYETİ ARA KARARINI KURDU

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, ilk celsenin 5. haftası ve son gününde ara kararını açıkladı. Beltaş Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ve İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal hakkında tahliye kararı verildi.

17 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın tutukluluk hali devam edecek

4 SANIK HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Ayrıca; adli kontrol kararı bulunan sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi. İlk celsede savunması alınamayan 4 sanık hakkında ise zorla getirme kararı verildi.

Gizli tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için gerekli işlemlerin yerine getirilmesine hükmedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

İkinci celse 20 Nisan-22 Mayıs tarihlerinde görülecek. Silivri’deki 2 No.’lu Salonda görülmeye devam etmesi bekleniyor.