İktidarın Edirne’deki seçim vaadi millet bahçesi bakımsız kaldı

Yayınlanma: 08.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 04:00

Edirne Söğütlük Kent Ormanı’nda yapımı tartışılan ve ilk projesi mahkeme tarafından “alanın orman niteliğini koruduğu” gerekçesiyle iptal edilen millet bahçesi içerisindeki fidanların, kasımdaki açılışı öncesi kuruduğu ortaya çıktı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, duruma tepki gösterdi. Söğütlük Kent Ormanı’nın Edirne için önemli olduğunu kaydeden Yazgan, “Kentin simgelerinden birini, iktidarın seçim yatırımına oyuncak ettiler. Bir ormanı bahçeye dönüştürmeyi maharet saydılar. Ormana diktikleri fidanlara bakmayı dahi beceremediler. ‘Yatıp yuvarlanmak’ için bir kentin ormanını seçim malzemesi gibi gördüler. Daha önce beton aşkları yüzünden proje iptal edilmiş, yargı ormanımızı korumuştu. Betondan vazgeçmediler. Dikmekle övündükleri fidanları dahi yeşertemediler” diye konuştu.

‘BETONU SEVİYORSUNUZ’

AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın, CHP Edirne Merkez İlçe Gençlik Kolları’na yönelik yaptığı açıklamada, fidanların kurumasına gerekçe olarak mahkeme sürecini öne sürmesini ve “Biz oraya yeni fidanlar dikeriz” ifadelerini de eleştiren Yazgan şöyle dedi: “Gençlerimizin isyanı, nefes alacak yerleri olmayışından; doğayı değil betonu seviyor olmanızdan.”