İktidarın gözdesi Nurol 66 bin ağaç keserek siyanürlü altın arayacak: Madra Dağı’nda altın uğruna büyük talan

Türkiye'nin can damarı olan ormanlar ve su havzaları, iktidara yakın sermaye gruplarının kâr hırsına kurban edilmeye devam ediyor.

Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu gibi milyarlarca liralık “Yap-işletdevret” (YİD) projelerinin müteahhidi olarak bilinen Nurol Holding’in maden şirketi TÜMAD, Balıkesir’deki altın madeninde devasa bir kapasite artışına gidiyor.

Kuzey Ege ile Susurluk havzalarını birbirinden ayıran bölge için hayati öneme sahip Madra Dağı’nda alınan bu karar, bölgede telafisi imkânsız bir doğa katliamının kapısını araladı. Bakanlığın onayladığı “İvrindi Altın ve Gümüş Maden Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı” projesine göre, firmanın 2016’dan bu yana işlettiği madenin 835.53 hektarlık ÇED alanı, 452.44 hektar daha genişletilerek toplam 1287.97 hektara çıkarılacak.

Yıllık en fazla 7.76 milyon ton olan cevher üretimi, kapasite artışıyla birlikte 15.5 milyon tona fırlayacak. Siyanürlü ayrıştırma işleminin yapıldığı yığın liç tesisinin kapasitesi 75.3 milyon tondan, 155.3 milyon tona çıkarılacak. 452 hektarlık alanın tamamı orman ve tarım arazisi vasfında bulunuyor. Proje kapsamında 66 bin 410 adet ağacın kesileceği bilgisi ÇED raporunda yer alırken bölgenin su kaynakları ve meraları da doğrudan tehdit altında.