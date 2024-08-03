İliç’te Kanada merkezli SSR Mining, raporunda yetkililerle görüştüklerini aktardı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.08.2024 - 04:00

Erzincan İliç’te 13 Şubat’ta siyanürlü toprak kaymasının meydana geldiği Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde dokuz işçi toprak altında kaldı. Günler süren çalışmaların ardından işçilerin cansız bedenine ulaşıldı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Anagold Madencilik’in ana ortağı Kanada merkezli SSR Mining 2024 ikinci çeyrek raporunu yayımladı. Bu rapora göre facia nedeniyle kapalı olan maden için şirketin hükümet yetkilileriyle iletişim halinde olduğu ve madenin yeniden faaliyete girebilmesi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptığı öğrenildi.

DEPOLAMA ALANI

Konuyla ilgili sürecin devam ettiğine dikkat çekilen raporda, madenin ne zaman faaliyete geçebileceğine ilişkin bir tahminlerinin bulunmadığı ifade edildi.

Raporda, şirketin kayan yığın liçi malzemesi için Doğu Depolama Tesisi olarak adlandırılan kalıcı bir depolama tesisinin inşaası ve Çöpler madeninin yeniden faaliyete geçebilmesi için yetkililerle iletişim halinde olduğuda ifade edildi. Raporda, “Çöplerde meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmalar sürüyor. Biz de ilgili yetkililerle Doğu Depolama Tesisi ve Çöpler madeninin yeniden açılmasına ilişkin iletişim halindeyiz. Sabırlı vadisindeki 9 milyon ton liç yığını da dahil olmak üzere Çöpler’deki madende 13 milyon tondan fazla yığın liçi materyali kaldırıldı. Sabırlı Vadisi’ndeki atıkların tamamının 2024’ün üçüncü çeyreğine kadar geçici bir depolama alanına taşınması planlanıyor” denildi.

TESİS DE İNŞA EDECEKLER!

Raporda ayrıca kayan yığın liçi malzemesi için “Doğu Depolama Tesisi” olarak adlandırılan kalıcı bir depolama tesisinin inşaası için de çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Aynı şekilde, “Tesis ve Çöpler madeninin yeniden başlatılması, ÇED ve işletme izinlerinin yeniden verilmesi durumunda, Çöpler Tesisi iyileştirme çalışmaları tamamlanırken stoklar da işlenebilir. Şu anda şirket, Çöpler’deki faaliyetlerin ne zaman ve hangi koşullar altında yeniden başlayacağını tahmin edememektedir” ifadeleri yer aldı.