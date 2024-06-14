‘İliç’te kapasite artışı için ÇED raporu eksik’

Yayınlanma: 14.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2024 - 04:00

İliç savunucularından Eşref Demir, Çöpler Altın Madeni’nin dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum imzalı ikinci kapasite artışı ve “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararına açtığı davada bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Bilirkişi heyeti, ÇED raporunda birçok eksiklik olduğuna vurgu yaptı. Buna göre maden ocağının deprem riski yüksek bölgede yer aldığına vurgu yapılırken depremsellik açısından değerlendirmelerin yer aldığı kısımda, İliç’in hemen batısında yer alan Divriği fayının ÇED raporunda dikkate alınmadığına işaret edildi. Ayrıca jeoteknik raporunun hazırlanmasında gereken özenin gösterilmediği de kaydedildi.

Bilirkişinin hazırladığı belgede, “Çöpler Kompleks Madeni İkinci Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi Projesine ait mühendislik yapısının zarar görebileceği kanaatine varıldığından kamu yararı açısından ilgili ÇED kararının bu haliyle uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Bilirkişi heyeti, “Proje alanının Fırat Nehrini besleyen dere yatakları üzerinde yer aldığını, ÇED raporunun bu yönlerden de uygun olmadığını” ifade ederken madenin kapasite artışının yeraltı suyunu, dolayısıyla Karasu Nehri’ni kirletebileceği de belirtildi.

“Tarım arazileri ve mera alanlarının maden sahasına dönüştürülmüş olduğu” vurgulanan bilirkişi raporunda “maden çalışmaları sona erdikten sonra yapılacak rehabilitayon çalışmalarının da bu toprakları önceki kullanım potansiyeline ulaştırmayacağı kanaati oluşmuştur” değerlendirmesi dikkat çekti.