İmamoğlu’ndan ‘su tasarrufu’ çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden kuraklık uyarısı yaparak su tasarrufu çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 16:55
İmamoğlu’ndan ‘su tasarrufu’ çağrısı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında su tasarrufu çağrısı yapan İmamoğlu “AKOM verilerine göre İstanbulumuzda önümüzdeki hafta da yağışsız geçecek. Tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum. Kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor” dedi. 


Ekrem İmamoğlu İstanbul Su tasarrufu

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