İstanbul’daki barajların su seviyesi gerilemeye devam ediyor!

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 seviyelerini gördü. Barajların doluluk oranları son 9 yılın en düşük seviyesinde.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 11:18
İstanbul’daki barajların su seviyesi gerilemeye devam ediyor!
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İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 olarak ölçüldü. 

İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Barajında geçen sene bugün 68.13 olan su seviyesi, bugün itibariyle 12.02 seviyelerine kadar geriledi. Alibeyköy Barajında ise geçen yıl bugün 39.41 olan su seviyesi, bugün 14.96’yı gördü.

Barajlardan gelen görüntülerde geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü. Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.


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