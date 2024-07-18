İmar planı değişikliğine itiraz edildi

Yayınlanma: 18.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2024 - 04:00

Ankara Çankaya Belediyesi, gazetemizin de gündeme getirdiği Çiğdem Mahallesi’nde yer alan ormanlık alan üzerine imar planına yönelik yaptığı itirazların gerekçesine ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yaptı. Açıklamada, karar ile resmi kurum alanı olan “Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı hizmet binası yeri ve Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı Ars¸iv ve haberles¸me alanı” olarak imar planlarında yer alan arazinin “ticaret - konut” kullanımına dönüs¸türüldüğü belirtilerek planın içerisinde kamu yararına aykırılıklar olduğu vurgulandı.

EK NÜFUS GELECEK

Plana Çigˆdemim Dernegˆi, Çigˆdem Yes¸ilime Dokunma Dayanıs¸ması, Çigˆdem Mahallesi Muhtarlıgˆı ve Çigˆdem Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar ile birlikte itiraz edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan imar planlarına itirazın gerekçelerden biri olarak bölgeye 2 bin 124 kişilik yeni bir nüfus getirilmesi olduğu kaydedildi.

Bölgenin “resmi kurum alanı” olarak geçmesine karşın planla birlikte özel şahısların kullanımına geçecek şekilde yeni kullanım kararları getirildiği anımsatılan açıklamada, bu kararların ancak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olması halinde uygulanabileceği ifade edildi. Bu kapsamda imar planlarının koşullarının pek çok açıdan yerine getirilmediği vurgulandı.