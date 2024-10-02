İptal edilen proje inceleme değerlendirme komisyonunda yeniden görüşülecek

Yayınlanma: 02.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.10.2024 - 04:00

Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan ve geçen aylarda Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın’ın İzmir Dikili’deki altın ve gümüş madeni işlemeye devam ediyor. Şirketin alandaki madenine ek olarak kırma eleme tesisi kurmak için çalışmalara başladı. Daha önce projeye bakanlık tarafından 2020’de verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı, birçok kurum ve kuruluş tarafından dava edildi. Projenin su kaynaklarını etkileyeceğinin altı çizildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de müdahil olduğu davada, Danıştay 6. Dairesi projeye verilen “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti. Şirket üretimini 360 bin tondan 500 bin tona çıkarmak istediği kırma eleme tesisinin mahkeme süreci tamamlandı. Koza, bu süre içinde çalışmaların durdurulduğunu, ancak projeye onay verilirse işlemeye başlayacağını belirtti.

PROJEDEN VAZGEÇİLMEDİ

İptal kararına karşın şirket projesinden vazgeçmedi. Bakanlığın sisteminde yer alan bilgiye göre projeye ilişkin 2022’de tekrardan ÇED süreci başlatıldı. Projeye ilişkin inceleme değerlendirme Komisyonu (İDK) 25 Ekim’de toplanacak. Toplantıda verilen kararın ardından onay verilip verilmeyeceği belli olacak.