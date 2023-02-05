Son Dakika... Marmara Denizi'nde deprem!

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 16:05

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 16:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.49'da merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'e 16.83 km uzaklıkta olan depremin 10.62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.