Son Dakika... Marmara Denizi'nde deprem!
Son dakika gelişmesi... Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.49'da merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir'e 16.83 km uzaklıkta olan depremin 10.62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [16.83 km] Marmara (Balıkesir)
Tarih:2023-02-05
Saat:15:49:58 TSİ
Enlem:40.785 N
Boylam:27.754 E
Derinlik:10.62 km
Detay:https://t.co/i9nNgj79UT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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