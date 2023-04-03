İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü

2021’de Marmara Denizi başta olmak üzere birçok noktayı etkisi altına alan deniz salyası yani müsilaj, İstanbul Üsküdar’da görüldü. Uzmanların tüm uyarıları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’ni korumak için açıklanan 22 maddelik Marmara Eylem Planı’na karşın, gerekli işlemler yeteri kadar yapılmadı.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00
İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü
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Denizin hem üstünü hem de altını tehdit eden müsilaj daha önce Yalova, Kocaeli, Tekirdağ sahillerinin yanı sıra Ege ve Karadeniz’de de görülmüştü.

Marmara’da tekrardan görülen müsilajı fotoğraflayan Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

DENİZ ISINIYOR

Marmara’daki kirlilik yükünün fazla olduğunu belirten Kesici, “Denizin dibinde, dip çamurunda müsilajı meydana getiren şartlar yüksek. Deniz tekrardan ısınmaya başladı. 20 derece olmasıyla birlikte bu organizmalar meydana gelebilir” dedi. 

(Erol Kesici)

Yıllardır alınan önlemlerin yetersiz olduğunu dile getiren Kesici, “Müsilajın çoğaldığı dönemde yüzeyden toplama gibi önlemler almaya başladılar. Neden dip temizliği yapılmadı? Deniz analarının her gün görülmesinin asıl sebebi kirliliktir ve çeşitliliğin yok olduğunu gösterir. Müsilaja müdahale etmek için dışarı çıkmasını beklemek bilimdışıdır” diye konuştu.


Erol Kesici İstanbul CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin müsilaj

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