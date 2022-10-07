Adana'daki 'Müsilaj-2' operasyonunda 4 tutuklama
Adana'da, 'Müsilaj-2' operasyonu kapsamında, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 30 Eylül'de düzenlenen 'Müsilaj-2' operasyonu kapsamında, Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen 12 şüpheli, gözaltına alındı.
8'İ SERBEST KALDI
Şüpheliler, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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