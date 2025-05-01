İstinaf, mahkeme kararının geçerli olduğunu belirterek itirazı reddetti: Sinpaş cezayı ödeyecek

Yayınlanma: 01.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2025 - 04:00

Marmaris Belediyesi, ruhsatlarını iptal etmesinin ardından şirkete milyarları bulan ceza kesti. Buna karşın şirket hem bölgedeki çalışmalarına devam etti hem de kararı mahkemeye taşıdı. Şirkete kesilen 2 milyar 677 milyon TL değerindeki cezaya, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Şirket benzer şekilde kumsal alanda ruhsatsız yapılar yapıldığı gerekçesiyle kesilen 59 milyon 645 bin TL’lik kararın da kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Muğla 1. İdare Mahkemesi, 28 Şubat’ta itirazın reddine karar verdi. Şirket daha sonra ise şikâyetini istinafa taşıdı. Benzer şekilde İzmir Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi de yürütmeyi durdurma işleminin reddine karar verdi. Bu kararla birlikte şirket, belirtilen tutarı belediyeye ödeyecek.

Öte yandan Marmaris Belediyesi geçen aylarda kesilen 59 milyon 645 bin TL’lik cezanın 104 milyon 757 bin TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu.

SERMAYESİNİ ARTIRDI

Bunun yanında şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden sermaye artırdıklarına ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, “Şirketimizin 1 milyar 200 milyon TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 6 milyar TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2025- 2029 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.