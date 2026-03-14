İzmir’de birinci derece doğal sit alanının statüsü değiştirildi, yapılaşmaya açıldı: Urla’da yeni sit oyunu

İ zmir’in turizm merkezi Urla’da Kuşçular Mahallesi’nde 15 hektarlık 1. derece doğal sit alanı statüsündeki parseller “ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi” kapsamında “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanma alanı” olarak değiştirilerek yapılaşmaya açıldı.

AKP’den 2019 yerel seçimlerinde Karşıyaka Belediye başkan adayı olan Saliha Ayda Maç’ın da içinde bulunduğu “koruma amaçlı imar planı çalışma grubu” 38. grup doğal sit alanları kapsamındaki “tarım arazisi” ve “tarımsal niteliği korunacak alan” statüsündeki 227 ada 40, 52 ve 53 numaralı parseller için hazırladığı “1/5000 ölçekli nazım” ve “1/1000 ölçekli uygulama imar planı” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.

VİLLA YAPILABİLİR

Bir ay süreyle askıda kalacak planlara göre Urla Kuşçular Mahallesi’nin batısında Yağcılar, kuzeyinde Camiatik, Sıra ve İçmeler mahalleleri, güneyinde Ege Denizi ve doğusunda Seferihisar ilçesi ile çevrili yaklaşık 152 bin 871 metrekare (15.3 hektar) büyüklüğündeki bir alan “düşük yoğunluklu yerleşim” veya “eko-turizm” adı altında imara açılabilecek.

İmar planı bulunmayan ve korunmuş doğal alan için hazırlanan yeni planlara göre tarım ve zeytinlik alanları parsellenerek 35 bin metrekare alan iki katlı lüks konut ve villa projelerine dönüştürülebilecek. 7 bin 900 metrekarelik alana da ticari konaklama merkezleri, restoranlar ve turizm tesisleri inşa edilebilecek. Plana göre bölge ihtiyacı için 750 metrekare büyüklüğünde bir aile sağlığı merkezi ve 6 bin 419 metrekare büyüklüğünde bir özel yaşlı bakımevi alanı da ayrıldı.

Öte yandan İmara açılan devasa parsellerin hemen bitişiğinde yer alan ve “devletin hüküm ve tasarrufu altında” olan kamu arazisine ilişkin Urla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam eden bir dava bulunuyor.