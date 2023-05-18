İzmir Köfezi'nde deniz marulu temizliği

Yayınlanma: 18.05.2023 - 16:16

Güncelleme: 18.05.2023 - 16:16

İZSU Genel Müdürlüğü’nün, son günlerde deniz yüzeyinde koyu renkli çamura benzeyen görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaptığı incelemelerde, bu duruma kırmızı alg oluşumunun neden olduğunu tespit etti.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaygın olarak görülen ve halk arasında deniz marulu olarak bilinen yeşil yosunların da körfezde görülmeye başlaması nedeniyle harekete geçen ekipler, duruma müdahale ederek karadan ve denizden temizlik çalışması başlattı.

Deniz sıcaklığının artması ve denizdeki besleyici elementlerin çoğalmasına bağlı olarak sahile vuran deniz marullarının çürüyüp kötü kokuya neden olmaması için, ekipler karadan ve denizden temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toksik olmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen doğal bozulma sürecine giren deniz marulları ve kırmızı algler kokuya neden olmaması için ekipler tarafından kontrollü şekilde toplanıyor.