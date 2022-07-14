İzmir yangının ardından geriye bu acı tablo kaldı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:43

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Karaköy mevkisindeki Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, dün saat 13.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

KAYNAK YAPARKEN YANGIN ÇIKARAN 7 KİŞİYE GÖZALTI

Söndürme çalışmaları sürerken güvenlik güçleri tarafından yangına sebebiyet verdiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yangının, bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapım çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı belirlenmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır" denildi.

OVACIK'TA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Bu bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürerken bu kez de saat 18.00 sıralarında Ovacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler, buradaki yangına da 2 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı. Ovacık Mahallesi'ndeki 2 sitede oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, gece boyunca hem Karaköy mevkisinde hem de Ovacık'taki yangınlara müdahaleyi sürdürdü.

YANGINLAR KISMİ OLARAK KONTROL ALTINDA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, her iki bölgedeki yangınların kısmi olarak kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Karaköy mevkindeki yangına orman teşkilatının 9 dakika içerisinde gereken müdahaleyi yaptığını belirten Köşger, "Olağanüstü bir faaliyetle şu ana kadar yangın söndürme faaliyetlerini sürdürmüş bulunmaktalar. Şu an itibariyle bütün olumsuz şartlara rağmen, şiddetli rüzgara rağmen hem Ovacık'taki hem de Zeytineli-Karaköy arasındaki yangını kısmi kontrol altına almış bulunmaktayız. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bütün araçlar herhangi bir parlamaya karşı sahada faaliyetlerini devam ettirecek" ifadesini kullandı.

GERİYE BU ACI TABLO KALDI

İzmir'de saatler sonra kısmi olarak kontrol altına alınan yangından toplam 120 hektarlık makilik ve orman zarar görüken, geriye ise bu acı tablo kaldı...