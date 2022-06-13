İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, stada kaçak bina dikti

13 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

İzmir’in Menderes ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Menderes 19 Mayıs Stadyumu’na kaçak bina dikti. Stat, 2009-1019 yılları arasında Menderes Belediyesi tarafından kullanıldı.

Daha sonra tahsis kararı iptal edildi ve 19 Mayıs Stadı, tekrar Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne geçti. Bazı bölümleri yıpranan ve tadilat gerekli olan stat için bakanlık, yenileme çalışması yapacağını söyledi. Zemini düzeltilen ve tadilatı yapılan stadın giriş bölümüne iki katlı bina inşa edildi. İnşaat yapılırken belediyeye hiçbir başvuruda bulunulmadığı ve izin istenmediği öğrenildi. Şikâyet üzerine ortaya çıkan kaçak bina için elektrik ve ruhsat başvurusu da yapılmadı.

CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Siyasi çıkar uğruna tahsisi elimizden alındı ve spor alanının girişine iki katlı kaçak bina yapıldı” dedi ve şu değerlendirmede bulundu: “Projesi ve inşaat ruhsatı bile olmayan bu yapı ile ilgili bize resmi olarak bir başvuru yapılsaydı mevzuata göre izin verilirdi. Ama devletin bir kurumu bırakın izin almayı bölgeye gelip gizlice kaçak bina dikmiş. Konuyla ilgili şikâyetler var. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ve yasalar gereği buraya işlem yapmak zorundayız.” Stadın yeniden belediyeye verilmesini de isteyen Kayalar, “Halkımızın bir an önce eskisi gibi stattan yararlanabilmesini istiyoruz. Bu konunun siyaseti olmaz, öncelik vatandaş” dedi.