İzmir’de kuraklığa karşı badem ağaçlı çözüm

Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:52

Güncelleme: 18.04.2023 - 09:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kuraklıkla ve yoksullukla mücadele ile güvenilir, sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırma hedefiyle kurulan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM) İzmir Tarımı Danışma Hattı ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan kooperatif üyelerine ücretsiz danışmanlık hizmetine devam ediyor.

“BÖLGEDE SUSUZLUK ÇOK BÜYÜK BİR SORUN”

Proje kapsamında Bergama’nın Eğrigöl Mahallesi’ndeki bir üreticiye danışmanlık hizmeti sağlandı. Başvuru sahibinin arazisinde yapılan incelemeler sonucunda toprak özelliği, iklim şartları gibi birçok parametre analiz edildi ve arazide badem yetiştirilmesi önerildi. Yaklaşık 15 dönümlük bir araziye eskiden silajlık mısır yetiştirilirken artık kuraklıkla mücadele amacıyla 485 badem ağacı fidanı dikilmiş oldu. İzmir Tarımı Danışma Hattı’na başvuran ve ücretsiz danışmanlık hizmeti alan kooperatif ortağı üretici Berrak Orhan, “Geçmişte 15 dönümlük arazimizde mısır ve pamuk gibi çok su tüketen tarımsal ürünler yetiştiriyorduk. Ancak bu bölgede susuzluk çok büyük bir sorun. Sonrasında İzmir Tarım Danışma Hattı aracılığıyla danışmanlık hizmeti almak için başvuru yaptım. Çok güzel bir yönlendirme ile bu bölge için bademin daha iyi, daha verimli olacağını, iklim şartları ve çevre koşullarına daha uygun olacağını söylediler. Sonrasında dikimine başladık” dedi.

İKLİM ŞARTLARINA UYGUN TERCİH: BADEM

Badem ağaçları, kuraklığın giderek arttığı bölgelerde su tüketimlerinin az olması ve dayanıklı yapıları nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Bu nedenle Eğrigöl mahallesindeki bu dönüşüm, bölgedeki tarım ve ekonomi açısından da önemli bir adım olarak görülüyor. Bölgede yapılan uygulama, hem sürdürülebilir tarım uygulamalarına örnek teşkil ediyor hem de gelecekteki su kaynaklarına yönelik bir çözüm sunuyor.