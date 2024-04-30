İzmir’in kuzey ormanları RES tehdidi altında
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in kuzeyinde yer alan Yamanlar Dağı’nda kurulmak istenen rüzgar enerji santralleri (RES) ile ilgili ÇED süreci başlattı. Projeyle; Karagöl Tabiat Parkı, Karagöl Devlet Ormanı ile Karaorman ve Sarıçiçek Devlet Ormanı RES karşısında yok olmayla karşı karşıya.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’de inşa edilmesi planlanan yeni rüzgar enerji santrali projesi ile ilgili çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattığını duyurdu. Projeye göre; Taykar Enerji Üretim Şirketi, Bornova ve Menemen sınırları içerisinde yer alan Yamanlar Dağı’na 6 adet rüzgar türbini ve elektrik depolama tesisi kurmak için başvuruda bulundu. Proje tanıtım dosyasına göre; Karagöl Tabiat Parkı, Karagöl Devlet Ormanı ve Karaorman ve Sarıçiçek Devlet Ormanı RES karşısında yok olmayla karşı karşıya.
“Orman alanı, tarım arazisi, Tabiat Parkı/Tabiat Koruma Alanı, içme ve kullanma suyu orta mesafeli koruma alan sınırı ile içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alan sınırı” içerisinde kalan projeye göre; rüzgar türbinleri ve elektrik depolama tesisi Karagöl Tabiat Parkı sınırları içerisinde inşa edilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultay sonrası üst düzey istifa
- AKP İstanbul'u kapatıyor!
- Özel-Erdoğan görüşmesinin tarihi netleşti
- Kadıköy’de Tacettin Kutay'ın kızına sözlü taciz iddiası
- Gram altında zirve için rakam verildi
- CHP'den yurttaşlara çağrı
- Murat Kurum'a 'yeni görev' iddiası
- 'Ferdi Tayfur' videosuna ilişkin açıklama
- Zeynep Bastık'ın doğum gününde aldığı ücreti açıkladı!
- Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu