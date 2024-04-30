İzmir’in kuzey ormanları RES tehdidi altında

Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:08

Güncelleme: 30.04.2024 - 15:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’de inşa edilmesi planlanan yeni rüzgar enerji santrali projesi ile ilgili çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattığını duyurdu. Projeye göre; Taykar Enerji Üretim Şirketi, Bornova ve Menemen sınırları içerisinde yer alan Yamanlar Dağı’na 6 adet rüzgar türbini ve elektrik depolama tesisi kurmak için başvuruda bulundu. Proje tanıtım dosyasına göre; Karagöl Tabiat Parkı, Karagöl Devlet Ormanı ve Karaorman ve Sarıçiçek Devlet Ormanı RES karşısında yok olmayla karşı karşıya.

“Orman alanı, tarım arazisi, Tabiat Parkı/Tabiat Koruma Alanı, içme ve kullanma suyu orta mesafeli koruma alan sınırı ile içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alan sınırı” içerisinde kalan projeye göre; rüzgar türbinleri ve elektrik depolama tesisi Karagöl Tabiat Parkı sınırları içerisinde inşa edilecek.