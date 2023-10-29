İZSU’dan İzmir Körfezi’ndeki kırmızı renk açıklaması: Mevsimsel

Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:24

Güncelleme: 29.10.2023 - 16:24

İzmir Körfezi’nin bazı bölgelerinde görülen kırmızı renk ile kıyıya vuran ve açığa çıkan planktonlar sebebiyle de lokal bölgelerde balık-yosun kokusu oluştu. Şikayetler üzerine İZSU Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri deniz suyundan numuneler alırken görevli ekipler de temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan değerlendirme ve analizlere göre ekim ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve deniz suyu sıcaklıklarında da bu yüksekliğin gözlemlendiği vurgulandı.

Hava sıcaklıkları ölçüm verilerine göre geçen yıl bu dönemde Pasaport ve Bostanlı istasyonlarının ortalama sıcaklık verileri 20, Güzelbahce istasyon verilerinin ise 20 derecenin altında olduğu tespit edildi. Bu yıl Ekim ayı itibariyle (şu anda) iç körfezde sıcaklığın 22, Güzelçahçe’de 23 derece olduğu görüldü.

ÜNİVERSİTELER İNCELEDİ

İZSU’nun çalışmaları sonrası oluşturulan raporlarda son 15 gündür iç körfez kıyıların yüzeyinin yer yer kahverengi bir renk aldığı belirtildi. Oluşan bu kahverengi renlideniz suyundan alınan numuneler Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve TÜBİTAK Araştırma Merkezi’nde mikrobiyolojik incelemeye tabi tutuldu.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi uzmanları yaptığı açıklamada, “Körfezimizde kıyısal bölgelerde, nispeten dalga ve rüzgar etkisinin az görüldüğü yerlerde bazı türlerin lokalolarak çoğalma yoluna gitmeleri normal olduğu, bir ya da en fazla 2 haftalık bu çoğalmaların kendi kendine azalarak yok olduğu, körfezdeki türlerin yıllık dalgalanmaları olduğu, tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı, gösterilen türün dinoflagellat Gymnodiniumtürüne ait kistler olduğu” belirtildi.

TÜBİTAK raporunda ise, “İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grubu Biyoloji Laboratuvarına ulaştırılan örnekte yapılan ilk incelemeler sonucunda İzmir Körfezi’ndeki renk değişiminin sebebinin fitoplankton aşırı üremesi (patlama/bloom) olduğu tespit edilmiştir. Fitoplanktonpatlamasının sebebinin heterotrofik bir dinoflagellat olan ve yine Gymnodiniaceae familyasina ait Polykrikos schwartziitürü olduğu belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

"YOK OLACAKLAR"

İZSU raporlar ve bilimsel analizler sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, özellikle körfez iç bölgelerde akıntıdaki durağanlık, besin elementlerinin sudaki yüksek konsantrasyonları gibi faktörler bu türün üremesi için uygun ortam yaratmış, türün üreme başarısını artırarak baskın hale gelmesine olanak sağlamıştır. Teşhis edilen bu tür, insan/denizel canlı sağlığını etkileyecek toksinler üreten bir tür değildir. Son günlerde iç körfez deniz suyu yüzeyinde gözlenen kahverengi renk deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, özellikle körfez iç bölgelerde akıntıdaki durağanlık nedeniyle oluşan doğal bir süreçtir. Doğal süreçlerini tamamlayıp yok olacaklardır”

YAŞAYAN KÖRFEZ VURGUSU

Öte yandan İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu Körfez’de kirliliğe neden olabilecek her konu üzerinde hassasiyetle çalıştıklarını belirtti. Köseoğlu, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in üzerinde çok önemle durduğu ‘yaşayan Körfez” olgusu kapsamında önemli işler yapıyoruz. Başta yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması, arıtma tesisinin revizyonu ve kapasitesinin artırılması konularında büyük ilerleme kaydettik. Körfez’i kirleten dere ve taşkanlara önlemler alıyoruz. Çamur tarama ve kıyıların daha güzel olması için 24 saat esaslı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevsim şartlarındaki değişimler nedeniyle bu tür doğa olaylarıyla da karşılaşabiliyoruz. Ekiplerimiz kısa süre içinde müdahale ederek Hemşehri İletişim Merkezi’mize de iletilen konulara anında yanıtlar veriyorlar” diye konuştu.