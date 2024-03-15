Kamulaştırmada geri adım: Akbelen Ormanı’nın çevresini kamulaştıran karardan ‘seçim öncesinde’ vazgeçildi

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

Geçen salı günü Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Muğla Milas’taki tarla, zeytinlik ve köylülerin evlerini kapsayan alanlar kamulaştırılmıştı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen acele kamulaştırma İkizköy’de 122, Çamköy’de 64 ve Karacahisar’da 4 olmak üzere toplam 190 parselde yapıldı.

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan Yeniköy Kemerköy (YK) Enerji’nin termik santralına yakıt sağlanması için yok edilen Akbelen Ormanı’nın çevresindeki arazilerin kömür uğruna kamulaştırılması kamuoyunda yankı buldu. Akbelen davasına bakan avukatlar konuyu Danıştay’a taşımaya hazırlanırken dün yayımlanan Resmi Gazete’de karardan geri dönüldüğü belirtildi. Kararda, “Cumhurbaşkanı kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir” dendi.



Avukat İsmail Hakkı Atal ise “Herkes ve her şey bir kişiye bağlı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bırakın ülkeyi, kendilerini bile yönetemiyorlar. Erdoğan’ın danışanları bu kararın AKP’ye vereceği zararı hesap etmeden önüne koymuş, o da imzalamıştır. AKP’nin seçim sonrası yapacağı şeyi aceleye getirdiler. Şirketin ruhsatı geniş. Bu kamulaştırma seçim sonrası önümüze çıkabilir” dedi. Atal, “Türkiye’de yargı göstermelik. Örneğin Tokat’taki 60 bin hektarı etkileyecek madenin davasını reddeden mahkeme, yakınındaki küçük taş ocağı davasını kabul ediyor. Alt mahkemelerde davacıların kazandığı davalar AKP’nin stratejisi. Yargının bitmediği imajını bu şekilde veriyorlar” ifadelerini kullandı.

