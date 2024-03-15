Kamulaştırmada geri adım: Akbelen Ormanı’nın çevresini kamulaştıran karardan ‘seçim öncesinde’ vazgeçildi
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Cumhurbaşkanı kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir” dendi. Avukatlar ise “Seçimden sonra yeniden karşımıza çıkabilir” yorumu yaptı.
Geçen salı günü Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Muğla Milas’taki tarla, zeytinlik ve köylülerin evlerini kapsayan alanlar kamulaştırılmıştı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen acele kamulaştırma İkizköy’de 122, Çamköy’de 64 ve Karacahisar’da 4 olmak üzere toplam 190 parselde yapıldı.
Limak Holding ve İÇTAŞ’ın
ortak projesi olan Yeniköy
Kemerköy (YK) Enerji’nin
termik santralına yakıt
sağlanması için yok edilen
Akbelen Ormanı’nın çevresindeki
arazilerin kömür uğruna
kamulaştırılması kamuoyunda yankı
buldu. Akbelen davasına bakan
avukatlar konuyu Danıştay’a
taşımaya hazırlanırken
dün yayımlanan
Resmi
Gazete’de
karardan geri dönüldüğü belirtildi.
Kararda, “Cumhurbaşkanı kararının
yürürlükten kaldırılmasına karar
verilmiştir” dendi.
Avukat İsmail
Hakkı Atal ise “Herkes ve her şey
bir kişiye bağlı. Cumhurbaşkanlığı
hükümet sistemiyle bırakın ülkeyi,
kendilerini bile yönetemiyorlar.
Erdoğan’ın danışanları bu kararın
AKP’ye vereceği zararı hesap
etmeden önüne koymuş, o da
imzalamıştır. AKP’nin seçim
sonrası yapacağı şeyi aceleye
getirdiler. Şirketin ruhsatı
geniş. Bu kamulaştırma seçim
sonrası önümüze çıkabilir”
dedi. Atal, “Türkiye’de yargı
göstermelik. Örneğin Tokat’taki
60 bin hektarı etkileyecek
madenin davasını reddeden
mahkeme, yakınındaki küçük taş
ocağı davasını kabul ediyor. Alt
mahkemelerde davacıların kazandığı
davalar AKP’nin stratejisi. Yargının
bitmediği imajını bu
şekilde veriyorlar”
ifadelerini
kullandı.
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