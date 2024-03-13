Resmi Gazete’de Akbelen Ormanı ve çevresiyle ilgili acele kamulaştırma kararları yayımlandı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.03.2024 - 04:00

AKP iktidarı doğal ve yeşil alanları bir bir yok etmeye devam ederken dün de Resmi Gazete’de cumhurbaşkanı imzasıyla birlikte kömür, hidroelektrik santralı, (HES) rüzgâr enerji santralı (RES) ve enerji hatları için 14 ilde acele kamulaştırma yapıldı. Bu alanların arasında Akbelen Ormanı’nın çevresindeki tarım arazileri de yer aldı. Acele kamulaştırma İkizköy’de 122, Çamköy’de 64 ve Karacahisar’da 4 olmak üzere toplam 190 parselde yapıldı. Belirlenen alanlar, tarım arazisi olmasının yanı sıra yasalarla birlikte koruma altında olan zeytin ağaçları ve yıllardır ormanı korumak için nöbet tutarak direnen köylülerin evleri bulunuyor. Cumhuriyet konuya ilişkin İkizköy Çevre Komitesi’nden Esra Işık ve İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı ile konuştu.



‘KARAMSARLIĞA YER YOK’



İkizköylü Esra Işık kendi arazileri için de kamulaştırma kararı çıktığını söyledi. Mücadeleye devam edeceklerini belirten Işık, “Kimse bu işin bittiğini düşünmesin. İnançsızlığa, umutsuzluğa ve karamsarlığa yer yok. Akbelen Ormanı’nından sonra bizim köylerimizin de kamulaştırılması bir başlangıç” dedi.



‘ KAZANACAĞIZ ’



Avukat Arif Ali Cangı ise “YK Enerji’nin bölgede 23 bin 307 hektarlık bir ruhsat sahası var. Bunun bir kısmında daha önceden açtığı maden, bir kısmında da Akbelen Ormanı kalıyor. Kalan kısmı için kamulaştırmaya başladılar. Kamulşatırma dışında kalan hazine arazileri de kendilerine tahsis edilecek. Bu alan maden ocağı haline gelecek” dedi.



Kararın hukuki bir dayanağı olmadığını belirten Cangı, “Öncelikle bu kamulaştırma için kamu yararı söz konusu olması lazım. Kamu yararı da ancak yargı denetimiyle verilebilir. Buradaki tek amaç şirketin elini güçlendirmek. Önümüzdeki hafta dava açarak Danıştay’dan iptal isteyeceğiz. Bu işlemde de mutlaka kazanacağız” diye konuştu.



BÜYÜK BULUŞMA 17 MART’TA

Kapatma kararına karşın büyüyor 15 gün içinde boşaltılıyor İkizköy Çevre Komitesi’nden Nejla Işık 7 Mart’ta Akbelen’deki büyük buluşma için çağrı yaparak “Beş senedir mücadele veriyoruz. Biz bitti demeden bu dava bitmez. 17 Mart’ta madene verecek toprağımız olmadığını göstermek için buluşuyoruz” dedi. Kamulaştırma yasasına göre, mahkeme yedi gün içerisinde bilirkişiyle birlikte değeri tespit etmek zorunda. Değer tespitinden sonra yurttaşların parası verilerek tapu müdürlüğüne bildiriliyor. El koymanın ardından alan 15 gün içerisinde boşaltılıyor.

