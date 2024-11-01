Kanadalı Alamos Gold’dan sonra şimdi de Cengiz, maden projesi için Kaz Dağlarına kıyıyor

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e ait Truva Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi, Çanakkale Bayramiç’teki Halilağa Bakır Ocağı’nın kapasite artışı için ağaç katliamına başladı.

Yaşam savunucularının hukuki mücadele de yürüttüğü proje kapsamında, 513.80 hektar yani 685 futbol sahasına denk gelen ormanlık alanda çalışma yürütülecek. Şirketin hazırladığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onay verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre bölgede 149 bin 250 ağaç var. Ancak yaşam savunucuları, bir milyon ağacın kesileceğinin altını çiziyor. Cumhuriyet konuya ilişkin CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ve Çan Çevre Derneği Başkanı Mehmet Öz’le konuştu.

KİRAZLI’NIN ÜÇ KATI

Alanın, Kanadalı şirket Alamos Gold’un katliam yarattığı Kirazlı’nın üç katı olduğunu belirten CHP’li Ceylan, “Bölgedeki kesimi yapan firma yetkilileri, 240 bin ağacın kesileceğini söyledi. Ancak onlar gövdesi 8 santimden az olan ağaçları saymıyorlar. Yaşam savunucularının hesabıyla burada bir milyona yakın ağaç var. Herkesi direnişe çağırıyoruz. Bir milyon ağacı yetiştirmek kaç yıl sürer” dedi.

65 KÖYÜN SUYU

Kesim duyumlarının önceki akşam geldiğini belirten Doğan da “Sabah saatlerinde jandarma yolu kapatarak bölgede tarlası olan köylüler dışında kimseyi almadı. 90’ın üzerinde yurttaşla açtığımız dava temyiz aşamasında” ifadelerini kullandı. Öz ise “Projenin 65 köyün kullandığı çayın suyunu alacağını dile getirdik. Su mücadelesi verdik. Madenin kullanacağı suyu biz de kullanıyoruz. Yılda beş milyon ton sudan bahsediyorlar” dedi.