Karayollarının Edirne Keşan’daki andezit madeni yurttaşı ayağa kaldırdı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları 1’inci Bölge Müdürlüğü, Keşan Karlıköy’de andezit ocağı ve kırma eleme tesisi kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Müdürlüğün projesi kapsamında dokuz hektarlık orman alanında maden işletilecek. Onay alması durumunda bölgede beş yıl boyunca çalışma yapılacak. Patlatma yapılacak olan projeyle birlikte bölgeden çıkan hammadde, Keşan-Enez yolu bakım ve onarımında kullanılacak. Müdürlüğün 16 milyon 750 bin TL harcayacağı projeye ise yurttaşlar karşı çıkıyor.

Projeye itiraz etmek için 700’ün üzerinde köylü dilekçe imzaladı. İmzalanan itiraz dilekçesi, salı günü gerekli kurumlara teslim edilecek. İtiraz dilekçesinde, “Bahsi geçen tesislerin insan, hayvan ve bitki yaşamına kast edecek derecede olumsuz etkileri olduğu bilimsel ve teknik bir gerçeklik olup emsal tesislerin verdiği tahribat, ülkemizin her yerinde derinlemesine hissedilmekte ve yaşanmaktadır. Taş çıkarma esnasında oluşan toz emisyonları hem tesislerde çalışanlar hem de civarda yaşayanlar için toksikolojik etkilere sahiptir. Uygulanacak projenin yalnızca insan sağlığına değil, bölgemizde yapılan ve köyümüzün geçim kaynağı olan arıcılık, sebze-meyvecilik, ceviz ve badem yetiştiriciliği gibi tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de zarar vereceği dikkate alınmalıdır” dendi.

‘HASADIMIZI ETKİLEYECEK’

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan bölge sakinlerinden Bahadır Tutal ise “Bu proje iki köyü kesin olarak etkileyecek. Oluşabilecek lodosla beraber oradaki toz köyümüze ulaşacak. Ektiğimiz ayçiçeği, pirinç ve pancarlara gelecek, hasadımızı etkileyecek. Burası eski Rum köyü. Evlerimiz bile beton kullanılmadan yapılıyor. Madendeki patlatma işlemleri evlerimizin hepsini yıkacak” dedi.