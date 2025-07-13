Kaz Dağlarında sermaye baskısı

Kaz Dağları yöresinin yüzde 79’u maden ruhsatlıyken bölge için tek risk bu da değil. Çanakkale Bayramiç’te iktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Truva Bakır’ın da Halilağa Bakır Ocağı için ağaç katliamı devam ederken, depolamalı rüzgâr enerji santralı (DRES) için son aşama geldi.

İnovatif Enerji’nin Ezine ve Bayramiç’teki projesi için 21 Temmuz’da Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) toplanacak. Daha sonra proje için karar verilecek. Şirketin ilk başta istediği 17 türbin İDK tarafından reddedildi. Ret kararında ise bölgede maden ruhsatı bulunduğu ve Devlet Su İşleri’ne ait dere yatakları geçtiği belirtildi.

YOLLAR AÇILACAK

Şirketin bakanlığa sunduğu çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, bölgeye 14 rüzgâr türbini kurulacak. Şirketin 2 milyar 170 milyon TL harcayacağı projeyle birlikte toplamda 12.50 hektarlık alana rüzgâr türbini koyacak. Ancak türbinlerin belirlenen alanlara yerleştirilmesi sırasında orman yolları da açılacak. Bu yollardan TIR’ların da geçeceği hesaplandığında bölgede ağaç kesimi de olacak. Şirket bölgede 3 bin 66 ağacı keseceğini belirtiyor. Ancak sekiz santimetre çapın altındaki ağaçlar buna dahil edilmiyor. Öte yandan bölgede yapılan çalışmalarda 49 familyaya ait 270 bitki türü bulunduğu tespit edildi. Bu listeme sırasında alanda endemik türlere rastlandı. Buna göre, peygamber çiçeği, kazkangalı, ak safran, izmirdeliçayı ve kılkuyruk alanda yapılan çalışmalardan etkilenecek türler arasında yer aldı.

YURTTAŞTAN ÇAĞRI

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu’ndan avukat Mert Yedek, Cengiz Holding’in şirketi Eti Bakır’ın Mihalgazi’deki Alpagut ve Atalan mahallelerine yapmak istediği siyanürlü altın-gümüş madenine ilişkin toplantı süreçlerinde birçok hukuksuzluk yaşandığını belirtti.