Kazdağları’nda “altın” direnişi: Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı!

Balıkesir’in Karesi ilçesi Turplu Mahallesi yakınlarında Koza Altın AŞ tarafından planlanan altın madeni projesine yargıdan fren geldi. Balıkesir 2. İdare Mahkemesi, çevre örgütlerinin açtığı davada “ÇED gerekli değildir” kararının yürütmesini durdurdu. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Ayvalık Tabiat Derneği, “Telafisi imkânsız zararlar oluşmadan doğa kazanmalı” diyerek mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

KOZA’NIN “KÜÇÜK PROJE” OYUNU YARGIDAN DÖNDÜ

Koza Altın AŞ, 500 hektarlık ruhsat alanı içinde yalnızca 12 hektarlık kısmı “küçük ölçekli” göstererek, projeyi ÇED sürecinden kaçırmaya çalıştı. Balıkesir Valiliği, 9 Nisan 2025’te “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Ancak çevre dernekleri, projenin gerçekte entegre bir işletme olduğunu, çıkarılan cevherin Bergama’daki Ovacık Altın Madeni’nde işleneceğini belirterek karara dava açtı.

Mahkeme, 28 Ağustos 2025’te verdiği kararında, “Projeler birbirine bağlı ve tamamlayıcıdır, bu nedenle entegre proje olarak değerlendirilmelidir” tespitinde bulundu ve telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu.

“HALK SÜRECİN DIŞINDA BIRAKILDI”

Kazdağı Derneği Başkanı Süheyla Doğan, 6 Kasım’da yapılan duruşmada söz alarak, şirketin projeyi bilinçli olarak küçük gösterdiğini vurguladı:

“Gerçek ruhsat alanı 500 hektarın üzerinde. Şirket yalnızca 12 hektarlık alanı beyan ederek, halkın katılım toplantısı yapılmadan, inceleme komisyonu kurulmadan süreci atlatmak istedi.”

Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bu “kurnazlığa” izin vermemesi gerektiğini belirterek, “Kamu kurumları şirketlerin bu yöntemi artık görmezden gelmemeli” dedi.

BİLİRKİŞİ BEKLENMEDEN KARAR VERİLMESİ SEVİNDİRDİ

Mahkemenin bilirkişi keşfini beklemeden yürütmeyi durdurma kararı vermesi, çevre örgütleri tarafından “emsal nitelikte bir karar” olarak değerlendirildi. Avukat Filiz Sonsuz, “Genellikle geç gelen yürütmeyi durdurma kararları, alanda geri dönüşü olmayan tahribatlar yaşandıktan sonra veriliyor. Bu kez mahkeme doğayı koruma yönünde hızlı davrandı” dedi.

“HAVAMA, SUYUMA, TOPRAĞIMA DOKUNMA”

Duruşmanın ardından dernek temsilcileri ve avukatlar, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi önünde açıklama yaptı. Balıkesir Çevre Platformu’nun da destek verdiği açıklama, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganlarıyla sona erdi. Dernekler, Koza Altın’ın yeni projelerine karşı Kazdağları’nı, su kaynaklarını ve tarım alanlarını korumak için hukuki ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.