Kentsel dönüşüm zorbalığa döndü: Fetihtepeliler ev bulamıyor

23 Ağustos 2022 Salı, 19:04

Fetihtepe Mahallesi’nde Beyoğlu Belediyesi’nin kentsel dönüşüm adı altında rantsal çalışmaları devam ediyor. Kendilerine teklif edilen 1950 TL’lik kira desteğiyle ev bulamayacaklarını söyleyen yurttaşların bir kısmı köylerine geri dönmüştü.

Fetihtepeliler bugün Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne giderek Belediye Başkan Yardımcısı Şuayip Korkmaz’la görüştü. Görüşmenin amacı, 3500 adada ev bulamayıp çıkamayan ve maddi durumu olmayan insanlar için çözüm üretilmesi istendi.

Görüşme sonrasında yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada Korkmaz’ın, “Biz çözüm üretemiyoruz. Ay sonu çevik kuvvet ekipleriyle insanları evden çıkartacağız” dediği vurgulandı.

Açıklamanın devamı şu şekilde: