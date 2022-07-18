Fetihtepe'de 'kentsel' dönüşüm zulmü devam ediyor: 'Kendisi yaşasın bakalım 50 gün aç susuz'
AKP'li Beyoğlu Belediyesi’nin Fetihtepe’de başlattığı kentsel dönüşüm zorlaması devam ediyor. Haftalardır elektrik, su ve doğalgaz olmadan yaşamaya çalışan mahalleli, bu durumu çadır kurarak protesto etmeye başladı. Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaşlar, AKP'li yetkililere seslenerek vicdanlarını dinlemeleri için isyan ediyor.
AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin Fetihtepe Mahallesi'nde başlattığı 'kentsel' dönüşüm zulmü devam ediyor. Mahalleli, yaklaşık 45 gündür elektriksiz ve susuz yaşamaya çalışıyor. Birçok yurttaş camiden su taşıyarak ve tüple yemek pişirerek hayata tutunuyor.
Sözleşmelerinde hiçbir kesinlik olmadığını ve verilen 1950 liralık kira yardımını kabul etmeyen Fetihtepe halkı, mahallenin ortasına çadır kurarak yaşanan bu haksızlığı protesto etmeye başladı.
'MÜSLÜMANLIKTAN BAHSEDENİN BUNA HAKKI YOK'
Çevik kuvvetin elektrik, su ve doğalgazı kestiği günden beri mahallede yaşananları takip eden Cumhuriyet TV ekibi, yaşadıklarını çadır kurarak protesto eden yurttaşlarla konuştu.
Fetihtepe'deki yurttaşların Fetihtepe'nin inşaasında büyük emek verdiklerini belirten Mustafa Çelik, 45 gündür zulmün devam ettiğini ve ilk başta rızaya dayalı bir işlem yapılacağının söylendiğini aktardı. Yöneticilerin, mahalleliden her yıl değişen memur maaşı oranında zam istediğini aktaran Çelik, "İnsanlar gidecek ev bulamıyorlar. Geliyorlar yıkım yapıyorlar, sonra da 'Biz burayı yıkacağız, siz çıkın. Yıktıktan sonra gelin' diyorlar. 1950 lira kira yardımı yapıyorlar. 45 gündür elektrik su yok. Müslümanlıktan bahseden insanın bunu yapmaya hakkı yok. Allah'tan kitaptan bahsediyorlar. Hesabını nasıl verecek?" ifadelerini kullandı.
AKP'nin Fetihtepe'de 'yüzde 200 oranında' oy kaybettiğini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dakikada Fetihtepe'deki insanları sırtından attığını söyleyen Çelik, camilerin de artık mahalleliye su veremediğini belirtti.
'KENDİSİ YAŞASIN BAKALIM 50 GÜN AÇ VE SUSUZ'
Yıllardır Fetihtepe'de yaşayan ve haftalardır susuz, elektriksiz bir şekilde yaşamını sürdüren yurttaşların tepkileri şu şekilde:
- Kendin saraylarda yaşayıp bizi çadıra mahkum edersen ne bekliyorsun bizden? Madalya mı? Onun madalyasını sandıkta vereceğiz. Bizi tehdit ediyorlar. 'Eşyalarınızı depoya taşır, evinizi mühürler ve yıkarız' diyorlar.
- Bizim oylarımızla geldi oraya. Kendisi yaşasın bakalım 50 gün aç susuz.
- Bu binalar mühendis eşliğinde bile yıkılmıyor. Her an ölüm riskimiz var. Faizsiz bir borç istemiyoruz. 'Çıkın, gidin' modundalar. Bunların vicdanının olduğunu düşünmüyoruz.
- 48 yıldır burada oturuyorum. Bize en azından bir yer göstersinler, borçlandırmayı sabit yapsınlar. Bizi mahkum ettiler. Millette su yok elektrik yok. Bayramda hiçbir şey yapamadık. Çok üzülüyoruz. Bir an önce konuşulsun masada. Aynı gün dozeri dayıyorlar evlere.
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